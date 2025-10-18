Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали тяжелое признание о конце конфликта на Украине - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 18.10.2025 (обновлено: 21:58 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/svo-2049118593.html
На Западе сделали тяжелое признание о конце конфликта на Украине
На Западе сделали тяжелое признание о конце конфликта на Украине - РИА Новости, 18.10.2025
На Западе сделали тяжелое признание о конце конфликта на Украине
Украина обречена на провал в военном конфликте с Россией, заявил изданию The Independent экс-глава британского Генштаба Дэвид Ричардс. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T17:42:00+03:00
2025-10-18T21:58:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
дэвид ричардс
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106890/26/1068902673_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_006814dc8bef7e4671ea746ee971cf6d.jpg
https://ria.ru/20251011/vsu-2047724794.html
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049111805.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106890/26/1068902673_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_28bbdb3254dc4a89a626a02c24e90a28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, владимир путин, дэвид ричардс, нато, вооруженные силы украины, валерий герасимов
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Дэвид Ричардс, НАТО, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Специальная военная операция на Украине
На Западе сделали тяжелое признание о конце конфликта на Украине

The Independent: Украина обречена на провал на фронте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ на позиции возле Донецка
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украина обречена на провал в военном конфликте с Россией, заявил изданию The Independent экс-глава британского Генштаба Дэвид Ричардс.
"Украина не сможет победить в конфликте с Россией и должна сесть за стол переговоров", — заявил он в интервью изданию.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО
11 октября, 20:04
Ричардс считает, что стране дали "ложную надежду" западные союзники, которые обещали киевскому режиму, что он якобы "сможет вытеснить российские войска" без непосредственной помощи сил НАТО.
В интервью экс-глава британского Генштаба также подчеркнул, что сценарий размещения войск альянса неприемлем, так как для Запада конфликт на Украине не является "экзистенциальным вопросом". В то же время он добавил, что никакое вооружение и другие ресурсы не изменят положение ВСУ на фронте.
В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают имеющиеся рубежи, затыкая дыры в зоне боевых действий наиболее боеспособными подразделениями.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Полная безнадега". В Италии высказались о провале Зеленского в Белом доме
Вчера, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ПутинДэвид РичардсНАТОВооруженные силы УкраиныВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала