На Западе сделали тяжелое признание о конце конфликта на Украине
На Западе сделали тяжелое признание о конце конфликта на Украине - РИА Новости, 18.10.2025
На Западе сделали тяжелое признание о конце конфликта на Украине
Украина обречена на провал в военном конфликте с Россией, заявил изданию The Independent экс-глава британского Генштаба Дэвид Ричардс. РИА Новости, 18.10.2025
На Западе сделали тяжелое признание о конце конфликта на Украине
The Independent: Украина обречена на провал на фронте