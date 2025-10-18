https://ria.ru/20251018/svo-2049076383.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли более 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.10.2025
