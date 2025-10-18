Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 18.10.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада"
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили свыше 230 военнослужащих ВСУ, танк и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, сообщило в субботу Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Моначиновка Харьковской области, Дробышево и Яровая Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства, уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Российские войска освободили Плещеевку в ДНР
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
