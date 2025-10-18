ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 18 окт - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили свыше 230 военнослужащих ВСУ, танк и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, сообщило в субботу Минобороны России.