Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 18.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 580 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны
РИА Новости
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 580 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Шевченко, Новоалександровка, Петровское, Удачное и Красноармейск Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Российские войска освободили Плещеевку в ДНР
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Заголовок открываемого материала