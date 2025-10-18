https://ria.ru/20251018/svo-2049060358.html
Минобороны рассказало о листовках в виде денег с призывами сдаться для ВСУ
Минобороны рассказало о листовках в виде денег с призывами сдаться для ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Минобороны рассказало о листовках в виде денег с призывами сдаться для ВСУ
Российские бойцы используют листовки в виде денежных купюр, в которых призывают украинских военных сдаваться, рассказало Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
спецоперация
Минобороны рассказало о листовках в виде денег с призывами сдаться для ВСУ
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские бойцы используют листовки в виде денежных купюр, в которых призывают украинских военных сдаваться, рассказало Минобороны РФ.
"Мы даём людям реальный шанс выжить. Говорим просто и понятно правду, а не ту иллюзию, которую навязывают им старшие побратимы", – объясняет заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Рапира, слова которого приводит Минобороны РФ
в своем Telegram-канале
.
Листовки, выполненные в виде денежных купюр, содержат послания, QR-коды и частоты радиосвязи для сдачи в плен.
"Я маскируюсь, поднимаю дрон, подлетаю к позициям противника и сбрасываю листовки по ветру, чтобы они разлетелись как можно дальше. Мы работаем по густонаселённым районам, где много врагов, а среди них – обычные люди, вчерашние гражданские, которых загнали в окопы", – рассказывает оператор беспилотника с позывным Добряк.