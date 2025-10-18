Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о листовках в виде денег с призывами сдаться для ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 18.10.2025
Минобороны рассказало о листовках в виде денег с призывами сдаться для ВСУ
Минобороны рассказало о листовках в виде денег с призывами сдаться для ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Минобороны рассказало о листовках в виде денег с призывами сдаться для ВСУ
Российские бойцы используют листовки в виде денежных купюр, в которых призывают украинских военных сдаваться, рассказало Минобороны РФ. РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
Минобороны рассказало о листовках в виде денег с призывами сдаться для ВСУ

МО РФ: ВС России сбрасывают с дронов листовки для ВСУ с призывами сдаться

Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские бойцы используют листовки в виде денежных купюр, в которых призывают украинских военных сдаваться, рассказало Минобороны РФ.
"Мы даём людям реальный шанс выжить. Говорим просто и понятно правду, а не ту иллюзию, которую навязывают им старшие побратимы", – объясняет заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Рапира, слова которого приводит Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Листовки, выполненные в виде денежных купюр, содержат послания, QR-коды и частоты радиосвязи для сдачи в плен.
"Я маскируюсь, поднимаю дрон, подлетаю к позициям противника и сбрасываю листовки по ветру, чтобы они разлетелись как можно дальше. Мы работаем по густонаселённым районам, где много врагов, а среди них – обычные люди, вчерашние гражданские, которых загнали в окопы", – рассказывает оператор беспилотника с позывным Добряк.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
ВСУ ежедневно несут большие потери в Сумской области, заявил Алаудинов
Вчера, 06:27
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
