Минобороны рассказало о листовках в виде денег с призывами сдаться для ВСУ

"Я маскируюсь, поднимаю дрон, подлетаю к позициям противника и сбрасываю листовки по ветру, чтобы они разлетелись как можно дальше. Мы работаем по густонаселённым районам, где много врагов, а среди них – обычные люди, вчерашние гражданские, которых загнали в окопы", – рассказывает оператор беспилотника с позывным Добряк.