"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемой катастрофе
06:30 18.10.2025 (обновлено: 16:36 18.10.2025)
"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемой катастрофе
Российские войска способны окружить все украинские войска, дислоцированные в Донбассе, сообщил в эфире YouTube-канала британский геополитический аналитик... РИА Новости, 18.10.2025
"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемой катастрофе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские войска способны окружить все украинские войска, дислоцированные в Донбассе, сообщил в эфире YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске. Таким образом, будет создан не маленький, а огромный котел для всей украинской армии, которая держится в Донбассе", — отметил эксперт.
При этом Меркурис добавил, что военным специалистам несложно понять, как российские силы могут создать такой котел, добавив, что ему неизвестна численность размещенных в Донбассе украинских войск, но речь может идти о десятках тысяч военнослужащих.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
