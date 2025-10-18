"Огромный котел". На Западе предупредили украинцев о неминуемой катастрофе

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские войска способны окружить все украинские войска, дислоцированные в Донбассе, сообщил в эфире YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске. Таким образом, будет создан не маленький, а огромный котел для всей украинской армии, которая держится в Донбассе", — отметил эксперт.
При этом Меркурис добавил, что военным специалистам несложно понять, как российские силы могут создать такой котел, добавив, что ему неизвестна численность размещенных в Донбассе украинских войск, но речь может идти о десятках тысяч военнослужащих.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.