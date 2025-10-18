Над Сумами поднялся столб дыма после взрыва

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Столб дыма поднимается над Сумами на Украине после очередного взрыва в городе, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в городе.
"Сумы - в городе прогремел взрыв, фиксируется задымление", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.