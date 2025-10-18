Представитель "Армии освобождения Судана" рассказал о ситуации в Эль-Фашер

БЕНГАЗИ (Ливия), 18 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Судана полностью контролируют ситуацию в городе на западе страны, который осадили повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР), заявил РИА Новости представитель движения "Армия освобождения Судана" ас-Садек Али ан-Нур.

"Армия освобождения Судана" базируется в регионе Дарфур и выступает на стороне суданской армии.

"Вчера (в пятницу – ред.) формирования СБР пытались прорваться в город Эль-Фашер с западного и юго-западного направлений, однако вооруженные силы и совместные силы (ополченцы – ред.) сумели окружить эти формирования и полностью уничтожить их, захватив военную технику и установив полный контроль над городом", - сказал Али ан-Нур.

Говоря о гуманитарной ситуации в Эль-Фашере, представитель движения подчеркнул, что она является катастрофической.

"Формирования (СБР – ред.) не признают международного гуманитарного права и законов войны, они активно используют блокаду, осаду и убийства по этническому и племенному признаку против мирных жителей", - сказал он.

По словам Али ан-Нура, боевики СБР убивают тех, кто пытается покинуть город в поисках еды и медикаментов.

Эль-Фашер более года блокирован формированиями СБР, на окраинах города происходят столкновения между суданской армией и повстанцами. Газета New York Times со ссылкой на местного врача, пожелавшего сохранить анонимность, сообщала, что жители города вынуждены питаться кормом для ослов и верблюдов из-за продолжающегося массового голода на фоне военного конфликта.

С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся в стране бои могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.