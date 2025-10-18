Рейтинг@Mail.ru
Представитель "Армии освобождения Судана" рассказал о ситуации в Эль-Фашер - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/sudan-2049114120.html
Представитель "Армии освобождения Судана" рассказал о ситуации в Эль-Фашер
Представитель "Армии освобождения Судана" рассказал о ситуации в Эль-Фашер - РИА Новости, 18.10.2025
Представитель "Армии освобождения Судана" рассказал о ситуации в Эль-Фашер
Вооруженные силы Судана полностью контролируют ситуацию в городе на западе страны, который осадили повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР), заявил РИА... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T17:17:00+03:00
2025-10-18T17:17:00+03:00
в мире
судан
дарфур
хартум (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564404110_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_11de98d0f7735a9086ece1730d8b4bc0.jpg
https://ria.ru/20251007/sudan-2046958088.html
https://ria.ru/20250527/sudan-2019231788.html
https://ria.ru/20251002/sudan-2045770161.html
судан
дарфур
хартум (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564404110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73f17d00157b56b7211b4596b72b870c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, дарфур, хартум (город)
В мире, Судан, Дарфур, Хартум (город)
Представитель "Армии освобождения Судана" рассказал о ситуации в Эль-Фашер

Ан-Нур: армия Судана полностью контролирует осажденный повстанцами Эль-Фашер

© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие из формирования
Суданские военнослужащие из формирования - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Суданские военнослужащие из формирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕНГАЗИ (Ливия), 18 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Судана полностью контролируют ситуацию в городе на западе страны, который осадили повстанцы из Сил быстрого реагирования (СБР), заявил РИА Новости представитель движения "Армия освобождения Судана" ас-Садек Али ан-Нур.
"Армия освобождения Судана" базируется в регионе Дарфур и выступает на стороне суданской армии.
Последствия обстрела на западе Судана - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Эксперт рассказал о воюющих в Судане украинцах
7 октября, 23:55
"Вчера (в пятницу – ред.) формирования СБР пытались прорваться в город Эль-Фашер с западного и юго-западного направлений, однако вооруженные силы и совместные силы (ополченцы – ред.) сумели окружить эти формирования и полностью уничтожить их, захватив военную технику и установив полный контроль над городом", - сказал Али ан-Нур.
Говоря о гуманитарной ситуации в Эль-Фашере, представитель движения подчеркнул, что она является катастрофической.
"Формирования (СБР – ред.) не признают международного гуманитарного права и законов войны, они активно используют блокаду, осаду и убийства по этническому и племенному признаку против мирных жителей", - сказал он.
По словам Али ан-Нура, боевики СБР убивают тех, кто пытается покинуть город в поисках еды и медикаментов.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Власти Судана заявили, что повстанцы используют запрещенное оружие из США
27 мая, 00:41
Эль-Фашер более года блокирован формированиями СБР, на окраинах города происходят столкновения между суданской армией и повстанцами. Газета New York Times со ссылкой на местного врача, пожелавшего сохранить анонимность, сообщала, что жители города вынуждены питаться кормом для ослов и верблюдов из-за продолжающегося массового голода на фоне военного конфликта.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся в стране бои могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартум от СБР и о продолжении наступления. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
Дым в городе Хартум - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ликвидированные в Судане наемники применяли привезенные с Украины БПЛА
2 октября, 07:43
 
В миреСуданДарфурХартум (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала