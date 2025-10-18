Суд отправил под арест зампредседателя комитета горхозяйства Калининграда

В пятницу в пресс-службе областного суда РИА Новости сообщили, что с ходатайством о заключении под стражу в суд обратился следователь. В обоснование заявленного ходатайства он указал, что Б. подозревается в совершении тяжкого преступления против собственности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Преступление имеет повышенную социальную значимость.

Подозреваемый по месту регистрации не проживает и, осознавая, что за совершенное преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда. Кроме того, следователь считает, что Б. может продолжить заниматься преступной деятельностью, в том числе используя своё служебное положение, оказать давление на свидетелей, среди которых есть его подчиненные, уничтожить доказательства либо иным путем помешать производству по уголовному делу.