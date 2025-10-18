Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под арест зампредседателя комитета горхозяйства Калининграда - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 18.10.2025 (обновлено: 18:54 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/sud-2049128316.html
Суд отправил под арест зампредседателя комитета горхозяйства Калининграда
Суд отправил под арест зампредседателя комитета горхозяйства Калининграда - РИА Новости, 18.10.2025
Суд отправил под арест зампредседателя комитета горхозяйства Калининграда
Суд арестовал заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда до 10 декабря, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T18:53:00+03:00
2025-10-18T18:54:00+03:00
происшествия
калининград
калининградская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251018/arest-2049037184.html
https://ria.ru/20251018/rosseti-2049121270.html
калининград
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, калининградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Калининград, Калининградская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд отправил под арест зампредседателя комитета горхозяйства Калининграда

В Калининграде суд арестовал до 10 декабря зампредседателя комитета горхозяйства

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 18 окт — РИА Новости. Суд арестовал заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда до 10 декабря, сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили и направили на рассмотрение закупочной комиссии МБУ "Управление капитального строительства" коммерческие предложения с явно завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка. Их закупка планировалась в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". На основании этих предложений была сформирована завышенная начальная максимальная цена контракта на поставку. Единственным участником в ходе конкурсной процедуры оказался индивидуальный предприниматель, с которым МБУ "УКС" и заключило контракта. Две скамейки были поставлены в Сквер 70-летия Калининградской области, а заказчику были представлены документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя была переведена оплата в завышенном размере - 8278466 рублей. В результате МБУ "УКС" причинён ущерб – разница между реальной и завышенной ценой в сумме составляет свыше 1 миллиона рублей.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Москве арестовали подозреваемого в призывах к терроризму
Вчера, 05:26
Заместитель председателя комитета городского хозяйства Калининграда подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
"Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 декабря 2025 года в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации ГО "Город Калининград", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда.
В пятницу в пресс-службе областного суда РИА Новости сообщили, что с ходатайством о заключении под стражу в суд обратился следователь. В обоснование заявленного ходатайства он указал, что Б. подозревается в совершении тяжкого преступления против собственности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Преступление имеет повышенную социальную значимость.
Подозреваемый по месту регистрации не проживает и, осознавая, что за совершенное преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда. Кроме того, следователь считает, что Б. может продолжить заниматься преступной деятельностью, в том числе используя своё служебное положение, оказать давление на свидетелей, среди которых есть его подчиненные, уничтожить доказательства либо иным путем помешать производству по уголовному делу.
В четверг в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что в администрации Калининграда проходит обыск, который проводили сотрудники МВД и ФСБ. Во время обыска была изъята документация.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Экс-гендиректора "Россетей Сибири" отправили в СИЗО за взяточничество
Вчера, 18:03
 
ПроисшествияКалининградКалининградская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала