Суд отправил под арест зампредседателя комитета горхозяйства Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 18 окт — РИА Новости. Суд арестовал заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда до 10 декабря, сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили и направили на рассмотрение закупочной комиссии МБУ "Управление капитального строительства" коммерческие предложения с явно завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка. Их закупка планировалась в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". На основании этих предложений была сформирована завышенная начальная максимальная цена контракта на поставку. Единственным участником в ходе конкурсной процедуры оказался индивидуальный предприниматель, с которым МБУ "УКС" и заключило контракта. Две скамейки были поставлены в Сквер 70-летия Калининградской области, а заказчику были представлены документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя была переведена оплата в завышенном размере - 8278466 рублей. В результате МБУ "УКС" причинён ущерб – разница между реальной и завышенной ценой в сумме составляет свыше 1 миллиона рублей.
Заместитель председателя комитета городского хозяйства Калининграда подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
"Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 декабря 2025 года в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации ГО "Город Калининград", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда.
В пятницу в пресс-службе областного суда РИА Новости сообщили, что с ходатайством о заключении под стражу в суд обратился следователь. В обоснование заявленного ходатайства он указал, что Б. подозревается в совершении тяжкого преступления против собственности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Преступление имеет повышенную социальную значимость.
Подозреваемый по месту регистрации не проживает и, осознавая, что за совершенное преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда. Кроме того, следователь считает, что Б. может продолжить заниматься преступной деятельностью, в том числе используя своё служебное положение, оказать давление на свидетелей, среди которых есть его подчиненные, уничтожить доказательства либо иным путем помешать производству по уголовному делу.
В четверг в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что в администрации Калининграда проходит обыск, который проводили сотрудники МВД и ФСБ. Во время обыска была изъята документация.