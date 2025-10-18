Рейтинг@Mail.ru
Мещанский суд Москвы продлил арест комику Останину*
04:49 18.10.2025
Мещанский суд Москвы продлил арест комику Останину*
Мещанский суд Москвы продлил арест комику Останину*
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста комику Артемию Останину* по делу о разжигании ненависти, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 18.10.2025
Мещанский суд Москвы продлил арест комику Останину*

Артемий Останин в суде
Артемий Останин в суде. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста комику Артемию Останину* по делу о разжигании ненависти, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Останину* срока содержания под стражей", - говорится в материалах.
Защита уже обжаловала это решение, но дата апелляции еще не назначена.
Останина* арестовали в марте. Он и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин был "подвергнут избиению", получил травмы.
По данным следствия, не позднее 15 марта Останин "в ходе публичного выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность". На допросе комик заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, он извинился за свое выступление.
Останину* предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.
Его адвокат Вероника Полякова сообщала РИА Новости, что стендап-комик не признает вину по делу о разжигании ненависти.
В июне Останина внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
