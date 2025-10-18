Стармер предложил создать с США проект соглашения по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил во время разговора с Владимиром Зеленским и лидерами Европы создать с США проект мирного соглашения по украинскому конфликту по типу плана по прекращении огня в секторе Газа, предложенного президентом США Дональдом Трампом, передает портал Axios со ссылкой на неназванный источник, осведомленный с разговором.
Ранее правительством Великобритании сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе беседы обсуждалась поддержка Киева.
В публикации добавляется, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочный звонок между европейскими советниками по национальной безопасности на выходных.
Ранее, в пятницу, Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом Доме.