Стармер предложил создать с США проект соглашения по Украине, пишут СМИ
03:22 18.10.2025 (обновлено: 03:27 18.10.2025)
Стармер предложил создать с США проект соглашения по Украине, пишут СМИ
Стармер предложил создать с США проект соглашения по Украине, пишут СМИ
Стармер предложил создать с США проект соглашения по Украине, пишут СМИ

© AP Photo / Henry NichollsКир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне
© AP Photo / Henry Nicholls
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил во время разговора с Владимиром Зеленским и лидерами Европы создать с США проект мирного соглашения по украинскому конфликту по типу плана по прекращении огня в секторе Газа, предложенного президентом США Дональдом Трампом, передает портал Axios со ссылкой на неназванный источник, осведомленный с разговором.
Ранее правительством Великобритании сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе беседы обсуждалась поддержка Киева.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Трамп заявил Зеленскому, что США не дадут Tomahawk Украине, пишут СМИ
01:57
"Во время звонка Зеленского европейским лидерам британский премьер Кир Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа", - сообщает портал со ссылкой на источник.
В публикации добавляется, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочный звонок между европейскими советниками по национальной безопасности на выходных.
Ранее, в пятницу, Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом Доме.
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп предложил и России, и Украине объявить себя победителями
Вчера, 23:56
 
