В Нью-Йорке антиправительственные протесты собрали более 100 тысяч человек
Антиправительственные протесты No Kings ("Нет королям") в Нью-Йорке собрали свыше 100 тысяч человек, большинство протестующих уже разошлись, сообщает полиция... РИА Новости, 18.10.2025
Полиция Нью-Йорка сообщила, что протесты собрали более 100 тысяч человек