Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке антиправительственные протесты собрали более 100 тысяч человек - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/ssha-2049154804.html
В Нью-Йорке антиправительственные протесты собрали более 100 тысяч человек
В Нью-Йорке антиправительственные протесты собрали более 100 тысяч человек - РИА Новости, 18.10.2025
В Нью-Йорке антиправительственные протесты собрали более 100 тысяч человек
Антиправительственные протесты No Kings ("Нет королям") в Нью-Йорке собрали свыше 100 тысяч человек, большинство протестующих уже разошлись, сообщает полиция... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T23:56:00+03:00
2025-10-18T23:56:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049129826_0:270:3000:1958_1920x0_80_0_0_4c38ac7e4b3c8c267cc83bbd4087bcd0.jpg
https://ria.ru/20251018/chikago-2049153272.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049129826_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_7d1b4dc46a4faabb46be587f38a2853f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
В Нью-Йорке антиправительственные протесты собрали более 100 тысяч человек

Полиция Нью-Йорка сообщила, что протесты собрали более 100 тысяч человек

© AP Photo / Olga FedorovaАнтиправительственный протест в центре Нью-Йорка
Антиправительственный протест в центре Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Olga Fedorova
Антиправительственный протест в центре Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 18 окт – РИА Новости. Антиправительственные протесты No Kings ("Нет королям") в Нью-Йорке собрали свыше 100 тысяч человек, большинство протестующих уже разошлись, сообщает полиция города.
В субботу в городе Нью-Йорке (а также во всех американских штатах) проходят антиправительственные протесты под лозунгом "Нет королям". Как передавал корреспондент РИА Новости, сбор активистов был организован на Таймс-сквер, после чего они пошли маршем.
"Более 100 тысяч человек во всех пяти округах мирно воспользовались своими правами, предусмотренными первой поправкой (к Конституции США – ред.)", – говорится в сообщении полиции в соцсети Х.
Там отметили, что большинство протестующих уже разошлись. Обошлось без задержаний.
Протестующие у центра задержания нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Чикаго проходит акция протеста против Трампа
Вчера, 23:37
 
В миреНью-Йорк (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала