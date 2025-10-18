Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке началась антиправительственная акция - РИА Новости, 18.10.2025
19:22 18.10.2025 (обновлено: 19:36 18.10.2025)
В Нью-Йорке началась антиправительственная акция
В Нью-Йорке началась антиправительственная акция - РИА Новости, 18.10.2025
В Нью-Йорке началась антиправительственная акция
Антиправительственная акция "Нет королям" ("No Kings") началась в центре Нью-Йорка, на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек, передает корреспондент РИА Новости, 18.10.2025
Антиправительственная акция "Нет королям" ("No Kings") началась в центре Нью-Йорка, на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек, передает корреспондент РИА Новости. "Эпицентр" акции - Таймс-сквер и близлежащие улицы. Многие люди пришли с плакатами - с критикой действующей власти, миграционной службы и силовиков. Пока что акция проходит мирно, полиция не вмешивается. Главный "герой" протестов - Трамп - в субботу отправился играть в гольф в штате Флорида, куда прилетел на выходные.
В Нью-Йорке началась антиправительственная акция

В Нью-Йорке тысячи человек вышли на антиправительственную акцию

НЬЮ-ЙОРК,18 окт- РИА Новости. Антиправительственная акция "Нет королям" ("No Kings") началась в центре Нью-Йорка, на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек, передает корреспондент РИА Новости.
"Эпицентр" акции - Таймс-сквер и близлежащие улицы. По состоянию на 12.00 по местному времени (19.00 мск), в протесте принимают участие тысячи человек, многие пришли с плакатами - с критикой действующей власти, миграционной службы и силовиков.
Дмитриев рассказал о работе над ТЭО тоннеля между Россией и США
Вчера, 10:50
Вчера, 10:50
Пока что акция проходит мирно, полиция не вмешивается.
Главный "герой" протестов, президент США Дональд Трамп в субботу отправился играть в гольф в штате Флорида, куда прилетел на выходные.
В субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне запланированы антиправительственные протесты под лозунгом "No Kings", которые станут второй массовой волной демонстраций после первых аналогичных акций в середине июня. Согласно распространенной информации организаторов, на субботу запланированы 2,5 тысячи акций протеста, в которых могут принять участие миллионы человек.
Все больше американцев отказываются от гражданства США, сообщили СМИ
Вчера, 18:22
Вчера, 18:22
 
