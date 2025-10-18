В Нью-Йорке началась антиправительственная акция

НЬЮ-ЙОРК,18 окт- РИА Новости. Антиправительственная акция "Нет королям" ("No Kings") началась в центре Нью-Йорка, на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек, передает корреспондент РИА Новости.

"Эпицентр" акции - Таймс-сквер и близлежащие улицы. По состоянию на 12.00 по местному времени (19.00 мск), в протесте принимают участие тысячи человек, многие пришли с плакатами - с критикой действующей власти, миграционной службы и силовиков.