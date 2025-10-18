https://ria.ru/20251018/ssha-2049130527.html
В Нью-Йорке началась антиправительственная акция
В Нью-Йорке началась антиправительственная акция - РИА Новости, 18.10.2025
В Нью-Йорке началась антиправительственная акция
Антиправительственная акция "Нет королям" ("No Kings") началась в центре Нью-Йорка, на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек, передает корреспондент РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T19:22:00+03:00
2025-10-18T19:22:00+03:00
2025-10-18T19:36:00+03:00
в мире
сша
флорида
вашингтон (штат)
дональд трамп
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049132574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f44fe4d3d6ed7fdbf970829b0c3d5d2b.jpg
https://ria.ru/20251018/tonnel-2049059204.html
https://ria.ru/20251018/ssha-2049123414.html
сша
флорида
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049132574_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e5b748e7ba0b8f3104ac439806dd7338.jpg
Антиправительственная акция в центре Нью-Йорка
Антиправительственная акция "Нет королям" ("No Kings") началась в центре Нью-Йорка, на центральные улицы Манхэттена вышли тысячи человек, передает корреспондент РИА Новости. "Эпицентр" акции - Таймс-сквер и близлежащие улицы. Многие люди пришли с плакатами - с критикой действующей власти, миграционной службы и силовиков. Пока что акция проходит мирно, полиция не вмешивается.
Главный "герой" протестов - Трамп - в субботу отправился играть в гольф в штате Флорида, куда прилетел на выходные.
2025-10-18T19:22
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, вашингтон (штат), дональд трамп, нью-йорк (город)
В мире, США, Флорида, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Нью-Йорк (город)
В Нью-Йорке началась антиправительственная акция
В Нью-Йорке тысячи человек вышли на антиправительственную акцию