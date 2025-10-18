https://ria.ru/20251018/ssha-2049123414.html
Все больше американцев отказываются от гражданства США, сообщили СМИ
Все больше американцев отказываются от гражданства США, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Все больше американцев отказываются от гражданства США, сообщили СМИ
Все большее число американцев, постоянно проживающих за рубежом, стали отказываться от гражданства из-за недовольства политическим курсом США, сообщила газета...
сша
Все больше американцев отказываются от гражданства США, сообщили СМИ
WP: все больше американцев отказываются от гражданства по политическим причинам
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Все большее число американцев, постоянно проживающих за рубежом, стали отказываться от гражданства из-за недовольства политическим курсом США, сообщила газета Washington Post
со ссылкой на правозащитников.
"Каждый год от 5 до 6 тысяч американцев, проживающих за рубежом, отказываются от гражданства США. По словам иммиграционных адвокатов, чаще всего в качестве причин они называют налоговые и логистические вопросы. Однако, по их словам, в наши дни политика играет все более важную роль", - говорится в сообщении издания.
По словам юристов, отказывающиеся от гражданства часто ссылаются на недовольство политическим курсом США.
Некоторые собеседники газеты, находящиеся в процессе отказа от американского гражданства, заявили, что "страх перед возмездием со стороны (американского лидера Дональда) Трампа" стал переломным моментом в их решении разорвать связи с родиной. Один мужчина добавил, что США "стали слишком мстительными", и уже их нельзя назвать той страной, которую он когда-то покинул.