Рейтинг@Mail.ru
Все больше американцев отказываются от гражданства США, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/ssha-2049123414.html
Все больше американцев отказываются от гражданства США, сообщили СМИ
Все больше американцев отказываются от гражданства США, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Все больше американцев отказываются от гражданства США, сообщили СМИ
Все большее число американцев, постоянно проживающих за рубежом, стали отказываться от гражданства из-за недовольства политическим курсом США, сообщила газета... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T18:22:00+03:00
2025-10-18T18:22:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96576/61/965766116_0:129:2501:1535_1920x0_80_0_0_593d6a586c9fcd26bbe16057f2e0693d.jpg
https://ria.ru/20250523/smi-2018578077.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96576/61/965766116_141:0:2358:1663_1920x0_80_0_0_0053a4be1548c9e669727b2632a0199f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Все больше американцев отказываются от гражданства США, сообщили СМИ

WP: все больше американцев отказываются от гражданства по политическим причинам

© Fotolia / Greg BlombergПаспорт гражданина США
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Fotolia / Greg Blomberg
Паспорт гражданина США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Все большее число американцев, постоянно проживающих за рубежом, стали отказываться от гражданства из-за недовольства политическим курсом США, сообщила газета Washington Post со ссылкой на правозащитников.
"Каждый год от 5 до 6 тысяч американцев, проживающих за рубежом, отказываются от гражданства США. По словам иммиграционных адвокатов, чаще всего в качестве причин они называют налоговые и логистические вопросы. Однако, по их словам, в наши дни политика играет все более важную роль", - говорится в сообщении издания.
По словам юристов, отказывающиеся от гражданства часто ссылаются на недовольство политическим курсом США.
Некоторые собеседники газеты, находящиеся в процессе отказа от американского гражданства, заявили, что "страх перед возмездием со стороны (американского лидера Дональда) Трампа" стал переломным моментом в их решении разорвать связи с родиной. Один мужчина добавил, что США "стали слишком мстительными", и уже их нельзя назвать той страной, которую он когда-то покинул.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
СМИ: рекордное число американцев подали заявки на гражданство Британии
23 мая, 07:53
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала