В Белом доме предупредили, что республиканцы могут пойти на крайние меры

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Республиканская партия США, возможно, пойдет на крайние меры, если на следующей неделе не прекратится шатдаун американского правительства, предупредил в субботу глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

"Если они (демократы - ред.) не откроют правительство на следующей неделе, то я не знаю, сколько это займет. Возможно, что республиканцы должны будут пойти на крайние меры", - сообщил глава национального экономического совета Белого дома в эфире телеканала Fox News

Хассет уточнил, что со стороны президентской администрации речь идет о возможности остановить почти любую программу государственного финансирования.

"Мы можем остановить практически все, что захотим, кроме обороны или мер национальной безопасности", - указал чиновник.

США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.