https://ria.ru/20251018/ssha-2049122157.html
В Белом доме предупредили, что республиканцы могут пойти на крайние меры
В Белом доме предупредили, что республиканцы могут пойти на крайние меры - РИА Новости, 18.10.2025
В Белом доме предупредили, что республиканцы могут пойти на крайние меры
Республиканская партия США, возможно, пойдет на крайние меры, если на следующей неделе не прекратится шатдаун американского правительства, предупредил в субботу РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T18:12:00+03:00
2025-10-18T18:12:00+03:00
2025-10-18T18:12:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
https://ria.ru/20251018/trump-2049110030.html
https://ria.ru/20251018/ssha-2049118957.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В Белом доме предупредили, что республиканцы могут пойти на крайние меры
Хассет: республиканцы могут пойти на крайние меры при продолжении шатдауна
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Республиканская партия США, возможно, пойдет на крайние меры, если на следующей неделе не прекратится шатдаун американского правительства, предупредил в субботу глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
"Если они (демократы - ред.) не откроют правительство на следующей неделе, то я не знаю, сколько это займет. Возможно, что республиканцы должны будут пойти на крайние меры", - сообщил глава национального экономического совета Белого дома в эфире телеканала Fox News
.
Хассет уточнил, что со стороны президентской администрации речь идет о возможности остановить почти любую программу государственного финансирования.
"Мы можем остановить практически все, что захотим, кроме обороны или мер национальной безопасности", - указал чиновник.
В США
1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп
объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Хассет 5 октября отметил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.