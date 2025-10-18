Рейтинг@Mail.ru
СМИ: более 40 миллионов американцев могут остаться без талонов на питание - РИА Новости, 18.10.2025
17:43 18.10.2025
СМИ: более 40 миллионов американцев могут остаться без талонов на питание
СМИ: более 40 миллионов американцев могут остаться без талонов на питание - РИА Новости, 18.10.2025
СМИ: более 40 миллионов американцев могут остаться без талонов на питание
Около 42 миллионов американцев могут перестать получать талоны на питание уже в ноябре из-за продолжения шатдауна правительства США, утверждает телеканал CNN. РИА Новости, 18.10.2025
2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: более 40 миллионов американцев могут остаться без талонов на питание

CNN: 42 миллиона американцев могут лишиться талонов на питание из-за шатдауна

© AP Photo / Gerald Herbert
Люди на фоне американского флага
© AP Photo / Gerald Herbert
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Около 42 миллионов американцев могут перестать получать талоны на питание уже в ноябре из-за продолжения шатдауна правительства США, утверждает телеканал CNN.
"Примерно 42 миллиона человек рискуют остаться без критически важной продовольственной помощи в ноябре из-за приостановки работы федерального правительства. Пока неясно, вмешается ли администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа, чтобы найти средства для продолжения выплаты пособий", - указано в публикации на сайте телеканала.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Трамп рассказал, какую ошибку совершили демократы, допустив шатдаун
Вчера, 16:54
По данным CNN, каждый восьмой американец получает помощь при покупке продуктов питания по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP), по которой населению выдаются продовольственные талоны.
"Программа, являющаяся ключевым элементом национальной системы социальной защиты, предоставляет участникам среднемесячное пособие в размере 188 долларов на человека", - отмечается в публикации.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Белый дом поддержал предложение о временном бюджете США
24 сентября 2024, 20:28
 
