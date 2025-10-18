США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары

"В последние недели президент Трамп освободил от так называемых взаимных пошлин десятки товаров и предложил исключить из-под их действия пошлин еще сотни - от сельхозпродукции до деталей самолетов, когда страны заключат торговые сделки с США", - говорится в материале издания.

После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.