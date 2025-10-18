США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Власти США рассматривают возможность снятия пошлин на ряд товаров, которые не производятся в США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"В последние недели президент Трамп освободил от так называемых взаимных пошлин десятки товаров и предложил исключить из-под их действия пошлин еще сотни - от сельхозпродукции до деталей самолетов, когда страны заключат торговые сделки с США", - говорится в материале издания.
По словам источников газеты, предложение об освобождении большего количества товаров от пошлин отражает "растущее среди чиновников администрации мнение о том, что США следует снижать пошлины на товары, которые не производятся внутри страны".
По данным газеты, изменение в подходе отражает стремление команды Трампа подстраховаться на случай, если Верховный суд признает пошлины незаконными.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.