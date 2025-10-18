Рейтинг@Mail.ru
Бессент встретится с вице-премьером Госсовета Китая на следующей неделе - РИА Новости, 18.10.2025
04:53 18.10.2025 (обновлено: 05:42 18.10.2025)
Бессент встретится с вице-премьером Госсовета Китая на следующей неделе
Бессент встретится с вице-премьером Госсовета Китая на следующей неделе
Бессент встретится с вице-премьером Госсовета Китая на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил в соцсети X, что встретится с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном на следующей неделе, чтобы продолжить телефонные переговоры по вопросам торговых отношений между двумя странами, которые состоялись в пятницу.
"Сегодня вечером вице-премьер Хэ Лифэн и я провели откровенные и содержательные переговоры по вопросам торговли между США и Китаем. На следующей неделе мы встретимся лично, чтобы продолжить обсуждение", - написал Бессент.
Ранее Бессент и Хэ Лифэн встречались в мае в Женеве, где обсудили вопросы двусторонней торговли и экспортных ограничений.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Китай призвал США выполнять нормы ВТО
17 октября, 15:34
 
