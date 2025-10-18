https://ria.ru/20251018/ssha-2049035052.html
Бессент встретится с вице-премьером Госсовета Китая на следующей неделе
Министр финансов США Скотт Бессент заявил в соцсети X, что встретится с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном на следующей неделе, чтобы продолжить... РИА Новости, 18.10.2025
Бессент встретится с вице-премьером Госсовета Китая на следующей неделе
