Работникам управления ядерной безопасности США грозит неоплачиваемый отпуск

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Власти США намерены отправить в вынужденный неоплачиваемый отпуск 80% гражданских служащих Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики, сообщает издание Politico со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении уведомление, разосланное ведомством американским законодателям.
В пятницу глава министерства энергетики Крис Райт заявил, что США готовятся отправить в неоплачиваемые отпуска тысячи сотрудников, задействованных в модернизации ядерного арсенала, из-за продолжающегося шатдауна правительства.
"В уведомлении говорится, что около 1,4 тысячи сотрудников будут отправлены в неоплачиваемый отпуск... В общей сложности порядка 80% сотрудников ведомства не выйдут на работу в понедельник", - говорится в материале газеты.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
