Работникам управления ядерной безопасности США грозит неоплачиваемый отпуск

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Власти США намерены отправить в вынужденный неоплачиваемый отпуск 80% гражданских служащих Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики, сообщает издание Politico со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении уведомление, разосланное ведомством американским законодателям.

"В уведомлении говорится, что около 1,4 тысячи сотрудников будут отправлены в неоплачиваемый отпуск... В общей сложности порядка 80% сотрудников ведомства не выйдут на работу в понедельник", - говорится в материале газеты.