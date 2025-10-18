В США арестовали подозреваемого в участии в атаке ХАМАС против Израиля

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты арестовали выходца из Газы, подозреваемого в участии в атаке ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года, заявило американское министерство юстиции.
"После того, как этот монстр скрывался в Соединённых Штатах, его нашли и предъявили обвинения в участии в зверствах 7 октября", - цитирует министерство генпрокурора США Пэм Бонди.
Махмуд Амин Якуб Аль Мухтади, проживавший в городе Лафайет, штат Луизиана, якобы является оперативником военного крыла Демократического фронта освобождения Палестины и в 2023 году пересёк границу с Израилем вместе с группой соратников с целью участвовать в нападении, организованном ХАМАС, утверждает министерство.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В понедельник, в рамках соглашения с Израилем, ХАМАС освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
