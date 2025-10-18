Рейтинг@Mail.ru
Американская конгрессвумен Луна заявила о поступающих в ее адрес угрозах - РИА Новости, 18.10.2025
00:26 18.10.2025
Американская конгрессвумен Луна заявила о поступающих в ее адрес угрозах
Американская конгрессвумен Луна заявила о поступающих в ее адрес угрозах - РИА Новости, 18.10.2025
Американская конгрессвумен Луна заявила о поступающих в ее адрес угрозах
Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна, которая выступает за нормализацию отношений между США и Россией, заявила в соцсети Х о... РИА Новости, 18.10.2025
2025
Американская конгрессвумен Луна заявила о поступающих в ее адрес угрозах

Конгрессвумен Луна заявила об угрозах от трансгендерного активиста

Члены палаты представителей Анна Паулина Луна и Рашида Тлаиб во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США в Вашингтоне
Члены палаты представителей Анна Паулина Луна и Рашида Тлаиб во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Члены палаты представителей Анна Паулина Луна и Рашида Тлаиб во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна, которая выступает за нормализацию отношений между США и Россией, заявила в соцсети Х о поступающих в ее адрес угрозах смерти.
"За прошедшую неделю три дела было заведено в связи с поступающими в мой адрес угрозами смерти... Одно из них связано с угрозами, регулярно поступающими от трансгендерного активиста*, выдающего себя за крайне правого", - написала конгрессвумен.
Она добавила, что "радикальные левые продолжают поддерживать насилие", и высказала мнение, что угрозы в её адрес не останутся безнаказанными, а виновные будут арестованы.
В последнее время Луна часто сталкивается с угрозами. После объявления о будущей встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым конгрессвумен сообщила, что получила волну оскорблений и обвинений от "наживающихся на войне социопатов".
Анна Паулина Луна последовательно выступает за сближение России и США. Ранее она заявила РИА Новости, что Соединенные Штаты могут стать для России гораздо более надежным торговым партнером и союзником, чем Китай.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
