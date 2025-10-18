Американская конгрессвумен Луна заявила о поступающих в ее адрес угрозах

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна, которая выступает за нормализацию отношений между США и Россией, заявила в соцсети Х о поступающих в ее адрес угрозах смерти.
"За прошедшую неделю три дела было заведено в связи с поступающими в мой адрес угрозами смерти... Одно из них связано с угрозами, регулярно поступающими от трансгендерного активиста*, выдающего себя за крайне правого", - написала конгрессвумен.
Она добавила, что "радикальные левые продолжают поддерживать насилие", и высказала мнение, что угрозы в её адрес не останутся безнаказанными, а виновные будут арестованы.
В последнее время Луна часто сталкивается с угрозами. После объявления о будущей встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым конгрессвумен сообщила, что получила волну оскорблений и обвинений от "наживающихся на войне социопатов".
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
