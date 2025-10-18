Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 18 октября: ВС России освободили Плещеевку в ДНР - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 18.10.2025 (обновлено: 17:57 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/spetsoperatsiya-2049119615.html
Спецоперация, 18 октября: ВС России освободили Плещеевку в ДНР
Спецоперация, 18 октября: ВС России освободили Плещеевку в ДНР - РИА Новости, 18.10.2025
Спецоперация, 18 октября: ВС России освободили Плещеевку в ДНР
Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T17:49:00+03:00
2025-10-18T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дмитрий медведев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b0de345179d8b18d3e3198e34ec93e7.jpg
https://ria.ru/20251018/dron-2049107272.html
https://ria.ru/20251018/medvedev-2049106030.html
https://ria.ru/20251018/tomahawk-2049105513.html
https://ria.ru/20251018/spetsoperatsiya-2049073648.html
https://ria.ru/20251018/kozerog-2048591421.html
https://ria.ru/20251018/medvedev-2049105832.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772320_82:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_6939d4de767620e47ff4c02b48e85d95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, дмитрий медведев, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп

Спецоперация, 18 октября: ВС России освободили Плещеевку в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, сообщило Минобороны России.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1565 военнослужащих, следует из сводки МО РФ.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Глава Мокроорловской администрации пострадал после атаки дрона ВСУ
Вчера, 16:40

Украинский конфликт — мир или эскалация

У президента США Дональда Трампа после встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации военного конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Трамп на встрече с Зеленским показал четкое стремление не втягивать США в конфликт, отмечает украинское издание "Страна.ua".
Президент США после встречи с Зеленским предложил, чтобы Россия и Украина обе объявили себя победителями в вооруженном конфликте. Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действие на нынешней линии соприкосновения. "Они должны остановиться там, где находятся", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Зеленский после встречи с Трампом признал, что предметом переговоров по украинскому урегулированию будут территории, которые киевский режим считает своими, он назвал этот вопрос чувствительным.
Президент США заявил Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять крылатые ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас", сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, американский лидер был жестким, говорится в сообщении Axios со ссылкой на источники.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Медведев прокомментировал итоги поездки Зеленского в США
Вчера, 16:34
Президент России Владимир Путин и Трамп единодушно согласились выбрать Будапешт в качестве места проведения очередных переговоров по урегулированию украинского кризиса, что премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил последовательным отстаиванием мирного подхода на фоне милитаристской политики других стран-участниц Евросоюза, в связи с чем РИА Новости собрало некоторые заявления венгерского премьера, иллюстрирующие позицию его страны в этом вопросе.
Визит Зеленского в США завершился провалом, расчет продавить американские власти и получить Tomahawk потерпел полную неудачу, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Зеленский наделся вернуться на Украину из США с дополнительной военной поддержкой, но ничего не получил, пишет испанская газета Pais.
Киевский режим оказался в непростом положении по итогам встречи Зеленского и Трампа, и теперь украинские власти вынуждены ждать саммит американского лидера и Путина в Будапеште для принятия решения относительно своих последующих шагов, пишет газета New York Times.
Важную роль в решении США о Tomahawk сыграла твердость российской позиции, все потенциальные риски возможной передачи вооружений были предельно ясно донесены до американцев, сказал в беседе с РИА новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Эксперт предположил, что повлияло на решение США по ракетам Tomahawk
Вчера, 16:31

Украинская оборона и вооружение ВСУ

Военно-воздушные силы Украины вынуждены применять зенитно-ракетные комплексы над украинскими городами из-за дефицита ЗРК, сообщил командующий воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко.
Западные союзники передают ВСУ списанное артиллерийское вооружение времен Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Экс-помощница Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид рассчитывает, что после телефонной беседы Путина и Трампа разговоры о поставках оружия на Украину будут отложены.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Российские военные нанесли поражение предприятиям ВПК Украины
Вчера, 12:29

СВО и Россия

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру обороны России Андрею Белоусову с предложением предоставить право на бесплатный проезд добровольцам для посещения родных перед заключением нового контракта для участия в СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Российского военнослужащего с опасным ранением, при котором осколок повредил легкое и печень, удалось спасти в госпитале в красной зоне специальной военной операции, рассказал РИА Новости врач-травматолог медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным "Гвоздь".
Реактивная артиллерийская установка Козерог-1 - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Длинная рука пехоты". Какое оружие разработали для СВО
Вчера, 08:00

Исход СВО и оружие для Киева

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал аксиомой тот факт, что России нужна победа в конфликте на Украине с известными всем условиями. Тезис Трампа о признании РФ и Украины победителями не работает, поскольку окончание боевых действий приведет к смерти киевского режима, добавил Медведев. Отказ президента США поставлять Украине Tomahawk - это совсем не конец накачки киевского режима новым оружием, России нужно быть готовой к любому развитию событий, отметил зампред СБ.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Украину продолжат накачивать оружием, заявил Медведев
Вчера, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДмитрий МедведевДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала