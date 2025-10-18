Спецоперация, 18 октября: ВС России освободили Плещеевку в ДНР

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, сообщило Минобороны России.

Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1565 военнослужащих, следует из сводки МО РФ.

Украинский конфликт — мир или эскалация

У президента США Дональда Трампа после встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации военного конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Трамп на встрече с Зеленским показал четкое стремление не втягивать США в конфликт, отмечает украинское издание "Страна.ua".

Президент США после встречи с Зеленским предложил, чтобы Россия и Украина обе объявили себя победителями в вооруженном конфликте. Трамп предложил России и Украине прекратить боевые действие на нынешней линии соприкосновения. "Они должны остановиться там, где находятся", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Зеленский после встречи с Трампом признал, что предметом переговоров по украинскому урегулированию будут территории, которые киевский режим считает своими, он назвал этот вопрос чувствительным.

Президент США заявил Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять крылатые ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас", сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, американский лидер был жестким, говорится в сообщении Axios со ссылкой на источники.

Президент России Владимир Путин и Трамп единодушно согласились выбрать Будапешт в качестве места проведения очередных переговоров по урегулированию украинского кризиса, что премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил последовательным отстаиванием мирного подхода на фоне милитаристской политики других стран-участниц Евросоюза, в связи с чем РИА Новости собрало некоторые заявления венгерского премьера, иллюстрирующие позицию его страны в этом вопросе.

Визит Зеленского в США завершился провалом, расчет продавить американские власти и получить Tomahawk потерпел полную неудачу, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Зеленский наделся вернуться на Украину из США с дополнительной военной поддержкой, но ничего не получил, пишет испанская газета Pais.

Киевский режим оказался в непростом положении по итогам встречи Зеленского и Трампа, и теперь украинские власти вынуждены ждать саммит американского лидера и Путина в Будапеште для принятия решения относительно своих последующих шагов, пишет газета New York Times.

Важную роль в решении США о Tomahawk сыграла твердость российской позиции, все потенциальные риски возможной передачи вооружений были предельно ясно донесены до американцев, сказал в беседе с РИА новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Украинская оборона и вооружение ВСУ

Военно-воздушные силы Украины вынуждены применять зенитно-ракетные комплексы над украинскими городами из-за дефицита ЗРК, сообщил командующий воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко.

Западные союзники передают ВСУ списанное артиллерийское вооружение времен Второй мировой войны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Экс-помощница Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид рассчитывает, что после телефонной беседы Путина и Трампа разговоры о поставках оружия на Украину будут отложены.

СВО и Россия

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру обороны России Андрею Белоусову с предложением предоставить право на бесплатный проезд добровольцам для посещения родных перед заключением нового контракта для участия в СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Российского военнослужащего с опасным ранением, при котором осколок повредил легкое и печень, удалось спасти в госпитале в красной зоне специальной военной операции, рассказал РИА Новости врач-травматолог медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным "Гвоздь".

Исход СВО и оружие для Киева