ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Южной" группировки за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 18.10.2025
ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 18.10.2025
ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Южной" группировки за сутки
Российская "Южная" группировка нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 195 военнослужащих,... РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дружковка
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
дружковка
константиновка
2025
донецкая народная республика, дружковка, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дружковка, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Южной" группировки за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 195 боевиков и 4 орудия в зоне действий "Юга" за сутки

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская "Южная" группировка нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Свято-Покровское, Пазено и Бересток Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"Противник потерял до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Дружковка
Константиновка
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы Украины
 
 
