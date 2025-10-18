ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 205 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Корчаковка, Садки, Андреевка, Сенное, Стрелецкая Пушкарка и Пролетарское Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Дергачи Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая два западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
