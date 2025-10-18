Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Плещеевку в ДНР - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 18.10.2025 (обновлено: 17:10 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/spetsoperatsiya-2049074159.html
Российские военные освободили Плещеевку в ДНР
Российские военные освободили Плещеевку в ДНР - РИА Новости, 18.10.2025
Российские военные освободили Плещеевку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Плещеевку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T12:31:00+03:00
2025-10-18T17:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
дружковка
константиновка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967375222_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_bf727bee14fd5ac3b0ef9ddfa9f41f00.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
дружковка
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967375222_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_05cf1da72e26ae24791329ad6b32e5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дружковка, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Дружковка, Константиновка
Российские военные освободили Плещеевку в ДНР

Бойцы Южной группировки войск освободили Плещеевку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Плещеевку в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили Плещеевку в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили Плещеевку в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили Плещеевку в ДНР
Бойцы нанесли удары по шести бригадам противника в районе Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестка.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • до 195 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • 13 автомобилей;
  • четыре артиллерийских орудия;
  • две станции радиоэлектронной борьбы;
  • четыре склада боеприпасов и три — материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДружковкаКонстантиновка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала