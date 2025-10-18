https://ria.ru/20251018/spetsoperatsiya-2049074159.html
Российские военные освободили Плещеевку в ДНР
Российские военные освободили Плещеевку в ДНР - РИА Новости, 18.10.2025
Российские военные освободили Плещеевку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Плещеевку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T12:31:00+03:00
2025-10-18T12:31:00+03:00
2025-10-18T17:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
дружковка
константиновка
донецкая народная республика
дружковка
константиновка
2025
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Дружковка, Константиновка
Российские военные освободили Плещеевку в ДНР
Бойцы Южной группировки войск освободили Плещеевку в ДНР