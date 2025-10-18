Под Запорожьем уничтожили подразделение с иностранными операторами БПЛА

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России атаковали подразделение с иностранными операторами дронов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Запорожская область — два удара. Уничтоженные цели: инфраструктурные объекты — цех по сборке БПЛА вместе со складом. Небольшое подразделение с несколькими пилотами БПЛА иностранного происхождения (сообщают, что иностранцев пять человек)", — заявил он.
ВС России нанесли удар по аэропорту ВСУ в Кривом Роге
17 октября, 08:09
Лебедев рассказал об атаках в других регионах:
- в Черкасской области поражены цех по сборке БПЛА и площадка возле завода "Химволокно", где противник хранил и перераспределял бронированную технику;
- в Черниговской целью удара стали скопления техники и склады, где тренировались элитные подразделения ГУР Минобороны Украины;
- в Харьковской повреждены склады с беспилотниками, площадки обслуживания техники и узлы связи, оборонной инфраструктуры, которые базировались около Чугуева;
- в Полтавской уничтожены склады с деталями для сборки дронов и ракет РСЗО.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18