Под Запорожьем уничтожили подразделение с иностранными операторами БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 18.10.2025 (обновлено: 17:18 18.10.2025)
Под Запорожьем уничтожили подразделение с иностранными операторами БПЛА
Под Запорожьем уничтожили подразделение с иностранными операторами БПЛА - РИА Новости, 18.10.2025
Под Запорожьем уничтожили подразделение с иностранными операторами БПЛА
Вооруженные силы России атаковали подразделение с иностранными операторами дронов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2025
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России атаковали подразделение с иностранными операторами дронов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Запорожская область — два удара. Уничтоженные цели: инфраструктурные объекты — цех по сборке БПЛА вместе со складом. Небольшое подразделение с несколькими пилотами БПЛА иностранного происхождения (сообщают, что иностранцев пять человек)", — заявил он.
Удар по военной инфраструктуре ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
ВС России нанесли удар по аэропорту ВСУ в Кривом Роге
17 октября, 08:09
Лебедев рассказал об атаках в других регионах:
  • в Черкасской области поражены цех по сборке БПЛА и площадка возле завода "Химволокно", где противник хранил и перераспределял бронированную технику;
  • в Черниговской целью удара стали скопления техники и склады, где тренировались элитные подразделения ГУР Минобороны Украины;
  • в Харьковской повреждены склады с беспилотниками, площадки обслуживания техники и узлы связи, оборонной инфраструктуры, которые базировались около Чугуева;
  • в Полтавской уничтожены склады с деталями для сборки дронов и ракет РСЗО.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
