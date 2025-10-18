https://ria.ru/20251018/spetsoperatsiya-2049045161.html
Российские военные уничтожили бронеавтомобиль и антенну управления ВСУ
Российские военные уничтожили бронеавтомобиль и антенну управления ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Российские военные уничтожили бронеавтомобиль и антенну управления ВСУ
Операторы FPV-дронов 10-й отдельной бригады специального назначения "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе выполнения боевых задач уничтожили бронеавтомобиль... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T08:16:00+03:00
2025-10-18T08:16:00+03:00
2025-10-18T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5df41248633596dcb65c44f1e1cff04f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_867dd8cf87464f7762bed52372279baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили бронеавтомобиль и антенну управления ВСУ
Операторы FPV-дронов "Юга" уничтожили БТР "Новатор" и антенну управления ВСУ
ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 10-й отдельной бригады специального назначения "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе выполнения боевых задач уничтожили бронеавтомобиль "Новатор" и антенну управления ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач операторами FPV-дронов 10-й отдельной бригады специального назначения "Южной" группировки войск был обнаружен и уничтожен прямым попаданием ударного дрона противник на боевой бронированной машине "Новатор", перемещающийся к передовым позициям… После обнаружения цели операторы нанесли прямой удар, в результате чего автотранспорт с живой силой противника был уничтожен", — говорится в сообщении.
Также в Минобороны РФ сообщили, что российские военные прицельным ударом поразили антенну управления украинских боевиков, обеспечивавшую связь и координацию их подразделений.