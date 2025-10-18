Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили бронеавтомобиль и антенну управления ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 18.10.2025
Российские военные уничтожили бронеавтомобиль и антенну управления ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 10-й отдельной бригады специального назначения "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе выполнения боевых задач уничтожили бронеавтомобиль "Новатор" и антенну управления ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач операторами FPV-дронов 10-й отдельной бригады специального назначения "Южной" группировки войск был обнаружен и уничтожен прямым попаданием ударного дрона противник на боевой бронированной машине "Новатор", перемещающийся к передовым позициям… После обнаружения цели операторы нанесли прямой удар, в результате чего автотранспорт с живой силой противника был уничтожен", — говорится в сообщении.
Также в Минобороны РФ сообщили, что российские военные прицельным ударом поразили антенну управления украинских боевиков, обеспечивавшую связь и координацию их подразделений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Безопасность Россия Вооруженные силы Украины Вооруженные силы РФ
 
 
