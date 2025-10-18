Российские военные уничтожили бронеавтомобиль и антенну управления ВСУ

ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 10-й отдельной бригады специального назначения "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе выполнения боевых задач уничтожили бронеавтомобиль "Новатор" и антенну управления ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевых задач операторами FPV-дронов 10-й отдельной бригады специального назначения "Южной" группировки войск был обнаружен и уничтожен прямым попаданием ударного дрона противник на боевой бронированной машине "Новатор", перемещающийся к передовым позициям… После обнаружения цели операторы нанесли прямой удар, в результате чего автотранспорт с живой силой противника был уничтожен", — говорится в сообщении.