Спецназ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском

"Спецназовцы-беспилотчики 56-й обспн 51-й армии Южного военного округа, получив от подразделения разведчиков-пехотинцев координаты крупного, замаскированного под жилой дом пункта управления БПЛА противника, отработали по нему ударной "Молнией-2", после чего добили его FPV-дронами", — сказал он.