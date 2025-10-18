Рейтинг@Mail.ru
Спецназ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 18.10.2025 (обновлено: 09:54 18.10.2025)
Спецназ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском
Спецназ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 18.10.2025
Спецназ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском
Российские военные уничтожили пункт управления украинских дронов под Красноармейском, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным Икс. РИА Новости, 18.10.2025
красноармейск
донецкая народная республика
Уничтожение под Красноармейском замаскированного пункта управления БПЛА
Расчет ударных и разведывательных БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии ЮВО комбинированным ударом БПЛА "Молния-2" и FPV-дрона уничтожил под Красноармейском замаскированный пункт управления БПЛА, сообщил РИА Новости офицер ЮВО с позывным "Икс".
безопасность, вооруженные силы украины, красноармейск, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Спецназ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском

Спецназ уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском

ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили пункт управления украинских дронов под Красноармейском, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным Икс.
"Спецназовцы-беспилотчики 56-й обспн 51-й армии Южного военного округа, получив от подразделения разведчиков-пехотинцев координаты крупного, замаскированного под жилой дом пункта управления БПЛА противника, отработали по нему ударной "Молнией-2", после чего добили его FPV-дронами", — сказал он.
Уничтожение наземного робота ВСУ в районе Красноармейска - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
ВС России уничтожили наземного робота ВСУ в районе Красноармейска
17 октября, 01:16
Собеседник агентства добавил, что объект полностью уничтожен вместе с оборудованием и личным составом.
На кадрах объективного контроля запечатлен момент поражения пункта управления БПЛА.

Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
