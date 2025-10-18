https://ria.ru/20251018/spetsoperatsiya-2049043949.html
Спецназ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском
Российские военные уничтожили пункт управления украинских дронов под Красноармейском, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным Икс. РИА Новости, 18.10.2025
Уничтожение под Красноармейском замаскированного пункта управления БПЛА
Расчет ударных и разведывательных БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии ЮВО комбинированным ударом БПЛА "Молния-2" и FPV-дрона уничтожил под Красноармейском замаскированный пункт управления БПЛА, сообщил РИА Новости офицер ЮВО с позывным "Икс".
ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили пункт управления украинских дронов под Красноармейском, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным Икс.
"Спецназовцы-беспилотчики 56-й обспн 51-й армии Южного военного округа, получив от подразделения разведчиков-пехотинцев координаты крупного, замаскированного под жилой дом пункта управления БПЛА противника, отработали по нему ударной "Молнией-2", после чего добили его FPV-дронами", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что объект полностью уничтожен вместе с оборудованием и личным составом.
На кадрах объективного контроля запечатлен момент поражения пункта управления БПЛА.
Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.