Российские военные уничтожили две группы ВСУ в районе Кондратовки

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Боевые группы 158-й бригады и 225-го штурмового полка ВСУ уничтожены в районе Кондратовки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В районе Кондратовки комплексным огневым поражением уничтожены две боевые группы 158-й отдельной механизированной бригады и 225-й отдельного штурмового полка при попытке выдвижения в направлении позиций российских войск", - сказал собеседник агентства.