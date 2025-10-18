https://ria.ru/20251018/spetsoperatsiya-2049040162.html
Российские военные уничтожили две группы ВСУ в районе Кондратовки
Российские военные уничтожили две группы ВСУ в районе Кондратовки - РИА Новости, 18.10.2025
Российские военные уничтожили две группы ВСУ в районе Кондратовки
Боевые группы 158-й бригады и 225-го штурмового полка ВСУ уничтожены в районе Кондратовки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T06:48:00+03:00
2025-10-18T06:48:00+03:00
2025-10-18T06:48:00+03:00
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f30d522365df8a225768fdf63023ca51.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d60d692128537f98ef64832466611dcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили две группы ВСУ в районе Кондратовки
Две боевые группы ВСУ уничтожены в районе Кондратовки в Сумской области