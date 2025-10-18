Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили две группы ВСУ в районе Кондратовки
06:48 18.10.2025
Российские военные уничтожили две группы ВСУ в районе Кондратовки
Российские военные уничтожили две группы ВСУ в районе Кондратовки
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили две группы ВСУ в районе Кондратовки

Две боевые группы ВСУ уничтожены в районе Кондратовки в Сумской области

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Боевые группы 158-й бригады и 225-го штурмового полка ВСУ уничтожены в районе Кондратовки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Кондратовки комплексным огневым поражением уничтожены две боевые группы 158-й отдельной механизированной бригады и 225-й отдельного штурмового полка при попытке выдвижения в направлении позиций российских войск", - сказал собеседник агентства.
