Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ежедневно несут большие потери в Сумской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:27 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/spetsoperatsiya-2049039226.html
ВСУ ежедневно несут большие потери в Сумской области, заявил Алаудинов
ВСУ ежедневно несут большие потери в Сумской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 18.10.2025
ВСУ ежедневно несут большие потери в Сумской области, заявил Алаудинов
ВСУ ежедневно несут большие потери в Сумской области, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T06:27:00+03:00
2025-10-18T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
украина
апти алаудинов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773420_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_d5aee37a3b7abeb364e2f9b6bf1326f4.jpg
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048601958.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773420_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_a2938290d9470f92b6a00d696f3226f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сумская область, украина, апти алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Украина, Апти Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ ежедневно несут большие потери в Сумской области, заявил Алаудинов

Алаудинов: российские военные ежедневно выбивают опорники ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 18 окт - РИА Новости. ВСУ ежедневно несут большие потери в Сумской области, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что общие потери ВСУ по всей линии фронта могут достигать 2 миллионов человек.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине
16 октября, 13:32
"Мы все время уничтожаем противника, выбиваем его опорники (опорные пункты – ред.) … Активная работа идет ежедневно без остановки ... В то же самое время опять же очень большие потери у противника ежедневно", - заявил Алаудинов.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСумская областьУкраинаАпти АлаудиновВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала