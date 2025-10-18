https://ria.ru/20251018/smartfony-2049047036.html
Исследование показало, какие новинки среди смартфонов интересуют россиян
Интерес россиян к новинкам от Xiaomi, представленным в конце сентября, вдвое обогнал спрос на новые модели смартфонов от компании Apple, презентованные в начале РИА Новости, 18.10.2025
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Интерес россиян к новинкам от Xiaomi, представленным в конце сентября, вдвое обогнал спрос на новые модели смартфонов от компании Apple, презентованные в начале октября, выяснили аналитики CDEK.Shopping, исследование есть в распоряжении РИА Новости.
"Аналитики сервиса отмечают фиксируют беспрецендентный интерес к презентованной 25 сентября новинке от Xiaomi. Спустя неделю после презентации Xiaomi 17 Pro Max ищут в два раза чаще, чем iPhone 17 за аналогичный период (неделя после презентации)", - сказано в исследовании.
Также аналитики фиксируют, что ежедневный трафик на бренд Xiaomi на данный момент на 350% выше, чем на Apple
При этом Apple по-прежнему является лидером по продажам в категории смартфонов. По данным аналитиков, только 30 сентября китайский бренд смог обойти американского конкурента только 30 сентября - именно в этот день продажи Xiaomi превысили Apple.
"Тем не менее, в долгой перспективе ситуация складывается в пользу Apple, бренд из Купертино
— неизменный лидер в категории смартфонов. Топ-3 категории смартфонов за первое полугодие 2025 выглядит так: Apple — 41,8%, Honor — 16,8%, Samsung
— 15,1%. Китайский Xiaomi не вошел в топ за первую половину года, но, возможно, ситуация изменится после выхода последнего флагмана", - добавили аналитики.