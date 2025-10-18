Исследование показало, какие новинки среди смартфонов интересуют россиян

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Интерес россиян к новинкам от Xiaomi, представленным в конце сентября, вдвое обогнал спрос на новые модели смартфонов от компании Apple, презентованные в начале октября, выяснили аналитики CDEK.Shopping, исследование есть в распоряжении РИА Новости.

"Аналитики сервиса отмечают фиксируют беспрецендентный интерес к презентованной 25 сентября новинке от Xiaomi. Спустя неделю после презентации Xiaomi 17 Pro Max ищут в два раза чаще, чем iPhone 17 за аналогичный период (неделя после презентации)", - сказано в исследовании.

Также аналитики фиксируют, что ежедневный трафик на бренд Xiaomi на данный момент на 350% выше, чем на Apple

При этом Apple по-прежнему является лидером по продажам в категории смартфонов. По данным аналитиков, только 30 сентября китайский бренд смог обойти американского конкурента только 30 сентября - именно в этот день продажи Xiaomi превысили Apple.