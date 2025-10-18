Рейтинг@Mail.ru
05:37 18.10.2025 (обновлено: 13:51 18.10.2025)
Определены нормы написания слова интернет
Определены нормы написания слова интернет
© Getty Images / mediaphotos
Девушка со словарем
Девушка со словарем - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Getty Images / mediaphotos
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Слово "интернет", написание которого изначально было допустимо только с большой буквы, сейчас можно писать как с маленькой, так и с заглавной буквы, оба варианта являются нормативными и закреплены в словарях, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская.
"В современном русском языке оба варианта написания – "интернет" и "Интернет" – являются нормативными. В настоящее время авторитетные словари и справочники фиксируют два равноправных варианта написания – как со строчной, так и с прописной буквы. Это означает, что выбор за автором", - сказала Ольховская.
Она добавила, что написание данного слова с маленькой буквы стало повсеместной практикой, кроме официальных документов - там чаще всего слово пишется с большой буквы.
По словам эксперта, изначально слово "интернет" писалось исключительно с большой буквы, нередко еще и в кавычках, потому что воспринималось как имя собственное, название конкретной информационной сети наряду с другими подобными.
"Со временем эта сеть стала наиболее распространенной, и значение слова переосмыслилось. Оно стало обозначать один из способов связи, такой же, как радио, телефон или телеграф. Соответственно, изменилось и написание", - отметила Ольховская.
Уточняется, что данное правило не распространяется на такие слова, как "Сеть" и "Паутина" в значении глобального интернета.
"(Данные слова - ред.) рекомендуется писать с заглавной буквы. Это помогает отличить техническое значение от обычного. Например, рыболовная сеть. В сочетаниях Всемирная паутина и Всемирная сеть с прописной буквы пишется уже прилагательное", - заключила Ольховская.
