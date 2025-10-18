Определены нормы написания слова интернет

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Слово "интернет", написание которого изначально было допустимо только с большой буквы, сейчас можно писать как с маленькой, так и с заглавной буквы, оба варианта являются нормативными и закреплены в словарях, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская.

"В современном русском языке оба варианта написания – "интернет" и "Интернет" – являются нормативными. В настоящее время авторитетные словари и справочники фиксируют два равноправных варианта написания – как со строчной, так и с прописной буквы. Это означает, что выбор за автором", - сказала Ольховская.

Она добавила, что написание данного слова с маленькой буквы стало повсеместной практикой, кроме официальных документов - там чаще всего слово пишется с большой буквы.

По словам эксперта, изначально слово "интернет" писалось исключительно с большой буквы, нередко еще и в кавычках, потому что воспринималось как имя собственное, название конкретной информационной сети наряду с другими подобными.

"Со временем эта сеть стала наиболее распространенной, и значение слова переосмыслилось. Оно стало обозначать один из способов связи, такой же, как радио, телефон или телеграф. Соответственно, изменилось и написание", - отметила Ольховская.

Уточняется, что данное правило не распространяется на такие слова, как "Сеть" и "Паутина" в значении глобального интернета.