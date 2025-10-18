Рейтинг@Mail.ru
Сирийская авиакомпания рассказала о сроках возобновления рейсов с Москвой - РИА Новости, 18.10.2025
21:08 18.10.2025
Сирийская авиакомпания рассказала о сроках возобновления рейсов с Москвой
Сирийская авиакомпания рассказала о сроках возобновления рейсов с Москвой

СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Проработка вопроса возобновления рейсов между Дамаском и Москвой потребует определенное время, детали появятся позднее, сообщили РИА Новости в сирийской авиакомпании Fly Cham.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возобновление прямого авиасообщения между странами, Путин отреагировал положительно, рассказал ранее РИА Новости представитель сирийской диаспоры Махмуд аль-Хамза. Газета al-Sharq al-Awsat выступила с утверждением, что стороны уже договорились возобновить рейсы.
"У нас нет информации о возобновлении рейсов между странами. На данную процедуру потребуется определенное время, мы объявим об этом позже", - сообщили в компании.
В среду Аш-Шараа впервые прибыл в Москву с рабочим визитом, во время которого провел переговоры в Путиным. Глава Сирии также встретился с сирийской диаспорой в российской столице.
Прямое авиасообщение между Москвой и Дамаском прервалось в декабре 2024 года, после того как бывший президент Сирии Башар Асад оставил свой пост и покинул страну. Рейсы между столицами до смены власти в САР выполняли компании Syrian Air и Cham Wings (ныне Fly Cham).
