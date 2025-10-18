Сирийская авиакомпания рассказала о сроках возобновления рейсов с Москвой

СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Проработка вопроса возобновления рейсов между Дамаском и Москвой потребует определенное время, детали появятся позднее, сообщили РИА Новости в сирийской авиакомпании Fly Cham.

"У нас нет информации о возобновлении рейсов между странами. На данную процедуру потребуется определенное время, мы объявим об этом позже", - сообщили в компании.