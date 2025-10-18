Рейтинг@Mail.ru
Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений, заявил глава МИД - РИА Новости, 18.10.2025
21:10 18.10.2025
Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений, заявил глава МИД
Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений, заявил глава МИД - РИА Новости, 18.10.2025
Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений, заявил глава МИД
Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений, новые пока не достигнуты, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани. РИА Новости, 18.10.2025
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
дмитрий песков
владимир путин
ахмед аш-шараа
сирия
россия
дамаск (город)
в мире, сирия, россия, дамаск (город), дмитрий песков, владимир путин, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений, заявил глава МИД

Аш-Шибани: Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений

© Фото : представлено МИД Турции Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : представлено МИД Турции
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Архивное фото
КАИР, 18 окт - РИА Новости. Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений, новые пока не достигнуты, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани.
"На данный момент нет соглашений. Мы пока не достигли соглашений. Основной пункт любого диалога с российской стороной – пересмотр прежних соглашений", - сказал аш-Шибани в интервью сирийскому телеканалу Al Ekhbariya.
Говоря о российских базах в Сирии, аш-Шибани подчеркнул, что это является предметом переговоров между Дамаском и Москвой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема российских военных баз фигурировала в повестке дня переговоров президента России Владимира Путина и лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа.
Президент России Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Ради народа". О чем договорились Путин и аш-Шараа
В миреСирияРоссияДамаск (город)Дмитрий ПесковВладимир ПутинАхмед аш-Шараа
 
 
