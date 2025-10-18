В Сочи и "Сириусе" объявили штормовое предупреждение

СОЧИ, 18 окт - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено на территории Сочи и "Сириуса": ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, градом, шквалистое усиление ветра 15-18 метров в секунду, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
«
"В Сочи и ФТ "Сириус" действует штормовое предупреждение. Днем и до конца суток 19 октября, а также в течение суток 20 октября на территории города Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистыми усилениями ветра с порывами 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В дни объявленного штормового предупреждения есть опасность формирования смерчей над морем на участке Магри - село Веселое, отметили в главке МЧС. В ведомстве также предупредили о риске схода селей в горах и резких подъемах уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок.
Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, все службы курорта работают в усиленном режиме по поручению главы Сочи Андрея Прошунина, сообщила пресс-служба сочинской администрации. Местные власти рекомендуют избегать отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.