В Сочи и "Сириусе" объявили штормовое предупреждение

"В Сочи и ФТ "Сириус" действует штормовое предупреждение. Днем и до конца суток 19 октября, а также в течение суток 20 октября на территории города Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистыми усилениями ветра с порывами 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.