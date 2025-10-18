https://ria.ru/20251018/shiny-2049027865.html
Автоэксперт рассказал о требованиях к шипованным шинам
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Шипованные шины должны быть установлены на всех четырех колесах автомобиля, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", сопредседатель Ивановского регионального отделения Народного фронта, автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
Как напомнил автоэксперт, без зимней резины передвижение с 1 декабря по 28 (29) февраля на легковых и грузовых автомобилях запрещено.
"Кроме того, если на автомобиль установлены шипованные шины, они должны быть размещены на всех четырех колесах", - отметил Касьяненко.