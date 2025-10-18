Рейтинг@Mail.ru
02:35 18.10.2025
Автоэксперт рассказал о требованиях к шипованным шинам
Автоэксперт рассказал о требованиях к шипованным шинам
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© РИА НовостиАвтомобильные шины
Автомобильные шины
© РИА Новости
Автомобильные шины. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Шипованные шины должны быть установлены на всех четырех колесах автомобиля, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", сопредседатель Ивановского регионального отделения Народного фронта, автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
Как напомнил автоэксперт, без зимней резины передвижение с 1 декабря по 28 (29) февраля на легковых и грузовых автомобилях запрещено.
"Кроме того, если на автомобиль установлены шипованные шины, они должны быть размещены на всех четырех колесах", - отметил Касьяненко.
