18.10.2025
21:52 18.10.2025
Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, сообщили СМИ
Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, сообщили СМИ
Осужденный экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы Санте, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2025
в мире, франция, париж, николя саркози
В мире, Франция, Париж, Николя Саркози
Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, сообщили СМИ

BFMTV: экс-президент Франции Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Экс-президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Осужденный экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы Санте, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Cуд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент начнет отбывать тюремный срок 21 октября.
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Во Франции адвокаты подали жалобу на Саркози, сообщили СМИ
1 октября, 16:44
1 октября, 16:44
"Саркози будет содержаться в одиночной камере тюрьмы Санте", - уточняет телеканал.
Ранее сын Саркози Луи призвал к манифестации в поддержку отца в день его заключения в тюрьму 21 октября.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
Бывший президент Франции Николя Саркози общается с прессой после оглашения приговора по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Саркози прокомментировал свой приговор
28 сентября, 04:37
28 сентября, 04:37
 
В миреФранцияПарижНиколя Саркози
 
 
