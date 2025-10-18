https://ria.ru/20251018/sarkozi-2049146272.html
Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, сообщили СМИ
Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, сообщили СМИ
Осужденный экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы Санте, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T21:52:00+03:00
2025-10-18T21:52:00+03:00
2025-10-18T21:52:00+03:00
в мире
франция
париж
николя саркози
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144878/00/1448780073_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_6d4f10a72325b005092162bd35643071.jpg
https://ria.ru/20251001/frantsiya-2045669062.html
https://ria.ru/20250928/frantsiya-2044851835.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144878/00/1448780073_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_b6bf952b6fb69fc8303467ca1425d3bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, николя саркози
В мире, Франция, Париж, Николя Саркози
Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, сообщили СМИ
BFMTV: экс-президент Франции Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Осужденный экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы Санте, сообщает телеканал BFMTV
со ссылкой на источники.
Cуд Парижа
25 сентября приговорил Саркози
к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент начнет отбывать тюремный срок 21 октября.
"Саркози будет содержаться в одиночной камере тюрьмы Санте", - уточняет телеканал.
Ранее сын Саркози Луи призвал к манифестации в поддержку отца в день его заключения в тюрьму 21 октября.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии
50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.