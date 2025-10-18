В Саратове частично обрушился аварийный дом

САРАТОВ, 18 окт - РИА Новости. Аварийный дом частично обрушился в Саратове, жильцов собираются перевезти в пункт временного размещения, сообщают местные власти, следователи по факту обрушения стены возбудили уголовное дело о халатности.

"В кирпичном доме 1957 года постройки пять этажей, шесть подъездов. Никто не пострадал. Ранее дом признан аварийным, подлежащим расселению и сносу", - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, которая проводит проверку и намерена дать оценку действиям или бездействию ответственных чиновников.