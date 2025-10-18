https://ria.ru/20251018/saratov-2049126908.html
В Саратове частично обрушился аварийный дом
Аварийный дом частично обрушился в Саратове, жильцов собираются перевезти в пункт временного размещения, сообщают местные власти, следователи по факту обрушения
САРАТОВ, 18 окт - РИА Новости. Аварийный дом частично обрушился в Саратове, жильцов собираются перевезти в пункт временного размещения, сообщают местные власти, следователи по факту обрушения стены возбудили уголовное дело о халатности.
"В аварийном доме в Заводском районе произошло частичное обрушение одной из внешних стен. Никто из жителей дома не пострадал. На месте работают специалисты областных и городских экстренных служб. Все жильцы подъезда выведены на улицу. Подготовлен пункт временного размещения, куда в ближайшее время доставим граждан", - рассказал о происшествии глава Саратова Михаил Исаев
в своем Telegram-канале
.
В службе спасения Саратовской области
РИА Новости уточнили, что спасатели эвакуировали 18 человек, в том числе четырех детей.
В следственном управлении СК
по Саратовской области сообщили, что обрушение случилось на первом этаже одного из подъездов дома № 3 по улице Крымская
. Ведомство возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ
(Халатность), устанавливаются все обстоятельства происшествия.
"В кирпичном доме 1957 года постройки пять этажей, шесть подъездов. Никто не пострадал. Ранее дом признан аварийным, подлежащим расселению и сносу", - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, которая проводит проверку и намерена дать оценку действиям или бездействию ответственных чиновников.