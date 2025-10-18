Рейтинг@Mail.ru
В Саратове частично обрушился аварийный дом - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/saratov-2049126908.html
В Саратове частично обрушился аварийный дом
В Саратове частично обрушился аварийный дом - РИА Новости, 18.10.2025
В Саратове частично обрушился аварийный дом
Аварийный дом частично обрушился в Саратове, жильцов собираются перевезти в пункт временного размещения, сообщают местные власти, следователи по факту обрушения РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T18:45:00+03:00
2025-10-18T18:45:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
михаил исаев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049126347_0:205:961:746_1920x0_80_0_0_33bb53ef06f43036ff993fd16e9be8c7.jpg
https://ria.ru/20251010/kuban-2047587980.html
саратов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049126347_0:179:961:900_1920x0_80_0_0_a8d5367fccc5bb118bea04a0819e4493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, михаил исаев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Михаил Исаев, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове частично обрушился аварийный дом

В Саратове эвакуировали 18 человек после частичного обрушения дома

© Фото : Михаил Исаев/ВКонтактеПоследствия обрушения дома в Саратове
Последствия обрушения дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Михаил Исаев/ВКонтакте
Последствия обрушения дома в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 18 окт - РИА Новости. Аварийный дом частично обрушился в Саратове, жильцов собираются перевезти в пункт временного размещения, сообщают местные власти, следователи по факту обрушения стены возбудили уголовное дело о халатности.
"В аварийном доме в Заводском районе произошло частичное обрушение одной из внешних стен. Никто из жителей дома не пострадал. На месте работают специалисты областных и городских экстренных служб. Все жильцы подъезда выведены на улицу. Подготовлен пункт временного размещения, куда в ближайшее время доставим граждан", - рассказал о происшествии глава Саратова Михаил Исаев в своем Telegram-канале.
В службе спасения Саратовской области РИА Новости уточнили, что спасатели эвакуировали 18 человек, в том числе четырех детей.
В следственном управлении СК по Саратовской области сообщили, что обрушение случилось на первом этаже одного из подъездов дома № 3 по улице Крымская. Ведомство возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ (Халатность), устанавливаются все обстоятельства происшествия.
"В кирпичном доме 1957 года постройки пять этажей, шесть подъездов. Никто не пострадал. Ранее дом признан аварийным, подлежащим расселению и сносу", - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, которая проводит проверку и намерена дать оценку действиям или бездействию ответственных чиновников.
Следователь СКР на месте происшествия в психоневрологическом интернате в Курганинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В психоневрологическом интернате на Кубани обрушилась стена
10 октября, 18:04
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьМихаил ИсаевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала