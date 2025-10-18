https://ria.ru/20251018/santos-2049131822.html
Экс-конгрессмен Сантос провел в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев
Экс-конгрессмен Сантос провел в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев - РИА Новости, 18.10.2025
Экс-конгрессмен Сантос провел в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев
Бывший американский конгрессмен Джордж Сантос, о смягчении наказания которому ранее объявил президент США Дональд Трамп, провел в заключении всего 84 дня, хотя... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T19:31:00+03:00
2025-10-18T19:31:00+03:00
2025-10-18T19:31:00+03:00
Экс-конгрессмен Сантос провел в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев
Освобожденный по решению Трампа Сантос провел в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Бывший американский конгрессмен Джордж Сантос, о смягчении наказания которому ранее объявил президент США Дональд Трамп, провел в заключении всего 84 дня, хотя должен быть находиться за решеткой 87 месяцев до конца сентября 2031 года, выяснило РИА Новости.
Трамп
объявил о смягчении наказания для Сантоса в пятницу по местному времени, пожелав тому "отличной жизни" в своем заявлении в соцсети Truth Social.
В апреле Сантос был приговорен к 87 месяцам лишения свободы после того, как признал себя виновным по 23 федеральным обвинениям. Среди них были такие серьезные нарушения, как хищение пожертвований сторонников, незаконное получение пособий по безработице и сокрытие финансовой информации.
Однако в федеральное исправительное учреждение средней строгости Фэйртон в штате Нью-Джерси
Сантоса доставили только 26 июля. Согласно данным картотеки Бюро тюрем США
, 73-летний бывший конгрессмен должен был находиться в заключении до 28 сентября 2031 года.
После решения Трампа смягчить наказание Сантосу, адвокат конгрессмена Джозеф Мюррей подтвердил американским СМИ, что подзащитный был выпущен на свободу уже в пятницу около 23.00 по местному времени (6.00 субботы мск).
В результате, Сантос не провел в заключении и трех месяцев из положенного ему длительного срока.
Эксцентричный республиканец, который неожиданно победил на выборах в конгресс в 2022 году, прославился тем, что представил фальшивую биографию и делал скандальные заявления. Перед своим арестом он активно вел социальные сети, называя себя "легендой". Кроме того, он продолжал публиковать видео для своих сторонников на платформе Cameo вплоть до самого ареста. За каждое видео он брал как минимум 300 долларов, сообщал телеканал NBC со ссылкой на статистику самого сайта.