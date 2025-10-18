Экс-конгрессмен Сантос провел в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Бывший американский конгрессмен Джордж Сантос, о смягчении наказания которому ранее объявил президент США Дональд Трамп, провел в заключении всего 84 дня, хотя должен быть находиться за решеткой 87 месяцев до конца сентября 2031 года, выяснило РИА Новости.

Трамп объявил о смягчении наказания для Сантоса в пятницу по местному времени, пожелав тому "отличной жизни" в своем заявлении в соцсети Truth Social.

В апреле Сантос был приговорен к 87 месяцам лишения свободы после того, как признал себя виновным по 23 федеральным обвинениям. Среди них были такие серьезные нарушения, как хищение пожертвований сторонников, незаконное получение пособий по безработице и сокрытие финансовой информации.

Однако в федеральное исправительное учреждение средней строгости Фэйртон в штате Нью-Джерси Сантоса доставили только 26 июля. Согласно данным картотеки Бюро тюрем США , 73-летний бывший конгрессмен должен был находиться в заключении до 28 сентября 2031 года.

После решения Трампа смягчить наказание Сантосу, адвокат конгрессмена Джозеф Мюррей подтвердил американским СМИ, что подзащитный был выпущен на свободу уже в пятницу около 23.00 по местному времени (6.00 субботы мск).

В результате, Сантос не провел в заключении и трех месяцев из положенного ему длительного срока.