Рейтинг@Mail.ru
Глава РАДС оценил перспективы сотрудничества с Алжиром и Ираком - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 18.10.2025 (обновлено: 23:21 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/rynki-2049048346.html
Глава РАДС оценил перспективы сотрудничества с Алжиром и Ираком
Глава РАДС оценил перспективы сотрудничества с Алжиром и Ираком - РИА Новости, 18.10.2025
Глава РАДС оценил перспективы сотрудничества с Алжиром и Ираком
Рынки Алжира и Ирака обладают серьезным потенциалом для участия российского бизнеса в промышленных и технологических проектах, рассказал в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T09:00:00+03:00
2025-10-18T23:21:00+03:00
экономика
ирак
россия
сергей горьков
алжир (республика)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748528343_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_0eb687dec4be105208e8c9524734bda2.jpg
https://ria.ru/20250116/rets-1993998805.html
https://ria.ru/20250527/alzhir-2019233582.html
ирак
россия
алжир (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748528343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18cf6fc3784fc8a260b3f5553ada6205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ирак, россия, сергей горьков, алжир (республика)
Экономика, Ирак, Россия, Сергей Горьков, Алжир (республика)
Глава РАДС оценил перспективы сотрудничества с Алжиром и Ираком

Горьков: рынки Алжира и Ирака имеют серьезный потенциал для сотрудничества с РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСергей Горьков
Сергей Горьков - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сергей Горьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Рынки Алжира и Ирака обладают серьезным потенциалом для участия российского бизнеса в промышленных и технологических проектах, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета (РАДС) Сергей Горьков.
"Есть существенный потенциал, с которым нужно системно работать. Сегодня одно из наших направлений и концепций — это фокус на тех странах, которые имеют большой рынок, в первую очередь, нереализованный потенциал. Перспективы взаимодействия с Алжиром - это и сельское хозяйство, и область IT-технологий, фармацевтическая и промышленная отрасли", - сказал он.
Стенд Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Алжир может стать хабом для выхода российских товаров на африканские рынки
16 января, 13:57
Вместе с тем глава РАДС отметил бюрократические сложности для работы российских нефтяных компаний из-за необходимости получать сертификаты для своей деятельности. "Технологии, однако, развиваются очень стремительно, и в этом случае бюрократические издержки тормозят весь процесс", - подчеркнул он.
В то же время товарооборот между Россией и Ираком составляет всего 400 миллионов долларов при условии быстрорастущего населения арабской страны и экономических возможностей, добавил Горьков. По его словам, российские строительные компании могут реализовать проекты по строительству инфраструктуры.
"Мы могли бы поделиться в этой сфере своим богатым опытом: в управлении строительными комплексами, в вопросах, связанных с водо- и теплообеспечением. Мы обладаем многими технологиями, которые вполне конкурентоспособны. Причем у наших компаний уже есть опыт в регионе: в ОАЭ порядка 15 строительных проектов", - заключил собеседник агентства.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Эксперт прокомментировал присоединение Алжира к Новому банку развития БРИКС
27 мая, 01:04
 
ЭкономикаИракРоссияСергей ГорьковАлжир (республика)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала