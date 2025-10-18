https://ria.ru/20251018/rynki-2049048346.html
Глава РАДС оценил перспективы сотрудничества с Алжиром и Ираком
Глава РАДС оценил перспективы сотрудничества с Алжиром и Ираком
Рынки Алжира и Ирака обладают серьезным потенциалом для участия российского бизнеса в промышленных и технологических проектах, рассказал в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2025
Горьков: рынки Алжира и Ирака имеют серьезный потенциал для сотрудничества с РФ
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Рынки Алжира и Ирака обладают серьезным потенциалом для участия российского бизнеса в промышленных и технологических проектах, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета (РАДС) Сергей Горьков.
"Есть существенный потенциал, с которым нужно системно работать. Сегодня одно из наших направлений и концепций — это фокус на тех странах, которые имеют большой рынок, в первую очередь, нереализованный потенциал. Перспективы взаимодействия с Алжиром - это и сельское хозяйство, и область IT-технологий, фармацевтическая и промышленная отрасли", - сказал он.
Вместе с тем глава РАДС отметил бюрократические сложности для работы российских нефтяных компаний из-за необходимости получать сертификаты для своей деятельности. "Технологии, однако, развиваются очень стремительно, и в этом случае бюрократические издержки тормозят весь процесс", - подчеркнул он.
В то же время товарооборот между Россией
и Ираком
составляет всего 400 миллионов долларов при условии быстрорастущего населения арабской страны и экономических возможностей, добавил Горьков
. По его словам, российские строительные компании могут реализовать проекты по строительству инфраструктуры.
"Мы могли бы поделиться в этой сфере своим богатым опытом: в управлении строительными комплексами, в вопросах, связанных с водо- и теплообеспечением. Мы обладаем многими технологиями, которые вполне конкурентоспособны. Причем у наших компаний уже есть опыт в регионе: в ОАЭ
порядка 15 строительных проектов", - заключил собеседник агентства.