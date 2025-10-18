Россия, Турция, Китай и США формируют многополярный мир, пишут СМИ

СТАМБУЛ, 18 окт – РИА Новости. РФ, Турция, КНР и США сейчас формируют новый многополярный мир и стремятся достичь консенсуса вместо потенциальной Третьей мировой войны, символом этого стал визит президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву, пишет в субботу колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.
Тема российских военных баз фигурировала в повестке дня прошедших в среду в Кремле переговоров президента России Владимира Путина и лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По мнению колумниста, заключенное 8 октября 1980 года соглашение "О дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской арабской республикой" схоже по содержанию с 5-й статьей устава НАТО и подразумевает готовность Москвы защитить Сирию в случае нападения внешнего врага, а в "секретном" протоколе СССР обязался защищать Сирию от потенциальной израильской агрессии.
"Две страны продолжают быть связанными друг с другом, но в новой Сирии вместо Ирана появились Турция и США. Это картина будущего: вместо потенциальной новой мировой войны образуются новые полюса мира, состоящие из Турции, РФ, США и Китая, и они двигаются к большому консенсусу. После Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Восточного Средиземноморья, севера Африки, Ливии и Украины нашему взору предстала новая "матрица силы" в Газе и Сирии. Визит аш-Шараа в Москву в каком-то смысле стал объявлением этой глобальной реальной динамики", - считает колумнист.
Тутар считает, что визит лидера Сирии должен был состояться гораздо раньше, ведь две страны связывают давние стратегические отношения.
Колумнист отмечает, что исходя из заявлений после встречи Путина с аш-Шараа, российские военные базы остаются в Сирии, а при необходимости Москва может "активизировать" использовавшиеся ранее объекты, такие как авиабаза Меззе в Дамаске, институт авиации в Квейрисе, ряд аэродромов в Пальмире, Камышлы и других районах Сирии.
