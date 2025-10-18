В Госдуме рассказали, может ли иностранец получать пенсию в России

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории РФ, могут получать пенсию в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Действительно, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России , могут получать здесь пенсию, но при строгом соответствии ряду требований законодательства РФ. В частности, это статус постоянного резидента, подтвержденный видом на жительство и официальными трудовыми отношениями с соответствующими выплатами в Социальный фонд России", - сказал Нилов

Он отметил, что обратиться в Соцфонд за пенсионной выплатой на весь срок действия своего статуса могут также беженцы, имеющие официальное удостоверение, однако право на пенсию в России беженец утрачивает вместе с соответствующим статусом.

Чтобы получать самую распространенную страховую пенсию по старости, по словам политика, нужно соблюдать общие для всех россиян условия: достижение пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа, а также необходимого количества пенсионных баллов.

"Если иностранный гражданин не имеет достаточного стажа или баллов, а это зависит от того, как долго и с какой зарплатой человек работал, у него есть альтернатива - социальная пенсия по старости, однако для нее есть свой набор условий", - добавил Нилов.

Глава думского комитета уточнил, что возможность получения пенсии для иностранца зависит не только от легальности его статуса и длительности работы в стране, но и от условий соглашений между Россией и государством, которое он представляет. Как рассказал депутат, например, у граждан стран-участниц Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ) - особое положение.