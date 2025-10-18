Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, может ли иностранец получать пенсию в России - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:43 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/rossija-2049028237.html
В Госдуме рассказали, может ли иностранец получать пенсию в России
В Госдуме рассказали, может ли иностранец получать пенсию в России - РИА Новости, 18.10.2025
В Госдуме рассказали, может ли иностранец получать пенсию в России
Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории РФ, могут получать пенсию в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T02:43:00+03:00
2025-10-18T02:43:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d69b622514ce089169116e05d3740b69.jpg
https://ria.ru/20251016/latvija-2048532095.html
https://ria.ru/20251007/indeksatsiya-2046834580.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003834601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_653e6145f1ef38b736bab68a04f651f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, евразийский экономический союз
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Евразийский экономический союз
В Госдуме рассказали, может ли иностранец получать пенсию в России

Депутат Нилов: иностранцы и лица без гражданства могут получать пенсию в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выдача пенсий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории РФ, могут получать пенсию в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Действительно, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, могут получать здесь пенсию, но при строгом соответствии ряду требований законодательства РФ. В частности, это статус постоянного резидента, подтвержденный видом на жительство и официальными трудовыми отношениями с соответствующими выплатами в Социальный фонд России", - сказал Нилов.
Полицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал о последствиях блокировки пенсии
16 октября, 08:38
Он отметил, что обратиться в Соцфонд за пенсионной выплатой на весь срок действия своего статуса могут также беженцы, имеющие официальное удостоверение, однако право на пенсию в России беженец утрачивает вместе с соответствующим статусом.
Чтобы получать самую распространенную страховую пенсию по старости, по словам политика, нужно соблюдать общие для всех россиян условия: достижение пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа, а также необходимого количества пенсионных баллов.
"Если иностранный гражданин не имеет достаточного стажа или баллов, а это зависит от того, как долго и с какой зарплатой человек работал, у него есть альтернатива - социальная пенсия по старости, однако для нее есть свой набор условий", - добавил Нилов.
Глава думского комитета уточнил, что возможность получения пенсии для иностранца зависит не только от легальности его статуса и длительности работы в стране, но и от условий соглашений между Россией и государством, которое он представляет. Как рассказал депутат, например, у граждан стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - особое положение.
"Таким образом, Российская Федерация предоставляет различные гарантии обладателям гражданства других стран, но только при полном соответствии требованиям миграционного, пенсионного и международного законодательства", - подытожил Нилов.
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить, заявил глава Минтруда
7 октября, 14:14
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала