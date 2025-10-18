Рейтинг@Mail.ru
Швейцарская компания Rolex зарегистрировала товарный знак в России - РИА Новости, 18.10.2025
14:00 18.10.2025
Швейцарская компания Rolex зарегистрировала товарный знак в России
Швейцарская компания Rolex зарегистрировала товарный знак в России
Швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала товарный знак в России до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 18.10.2025
2025
россия, швейцария, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), в мире
Швейцарская компания Rolex зарегистрировала товарный знак в России

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала товарный знак в России до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Премиальный бренд часов в декабре 2024 года подавал заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, 3 октября Роспатент принял решение зарегистрировать их.
Согласно документам, новую заявку на регистрацию товарного знака в виде словесного знака Rolex одноименная компания подала 22 января, 17 октября ведомство зарегистрировало его.
Газета Tages Anzeiger в феврале 2023 года сообщала, что 14 компаний и организаций, базирующихся в Швейцарии, приостановили деятельность в РФ, но не исключили возможности возвращения в страну. Среди них была и компания-производитель часов Rolex.
