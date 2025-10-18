https://ria.ru/20251018/rolex-2049087572.html
Швейцарская компания Rolex зарегистрировала товарный знак в России
Швейцарская компания Rolex зарегистрировала товарный знак в России - РИА Новости, 18.10.2025
Швейцарская компания Rolex зарегистрировала товарный знак в России
Швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала товарный знак в России до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T14:00:00+03:00
2025-10-18T14:00:00+03:00
2025-10-18T14:00:00+03:00
россия
швейцария
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_0:263:5001:3076_1920x0_80_0_0_511e3e3a400518d4be7bd3725e7824c8.jpg
https://ria.ru/20251018/ekonomika-2049033338.html
россия
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_275:0:4724:3337_1920x0_80_0_0_472650db6e18d375323ebefbadf7cf81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швейцария, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), в мире
Россия, Швейцария, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), В мире
Швейцарская компания Rolex зарегистрировала товарный знак в России
Производитель часов Rolex зарегистрировал товарный знак в России до 2035 года
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала товарный знак в России до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Премиальный бренд часов в декабре 2024 года подавал заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, 3 октября Роспатент принял решение зарегистрировать их.
Согласно документам, новую заявку на регистрацию товарного знака в виде словесного знака Rolex одноименная компания подала 22 января, 17 октября ведомство зарегистрировало его.
Газета Tages Anzeiger в феврале 2023 года сообщала, что 14 компаний и организаций, базирующихся в Швейцарии, приостановили деятельность в РФ, но не исключили возможности возвращения в страну. Среди них была и компания-производитель часов Rolex.