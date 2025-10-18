Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за два часа сбили 20 украинских БПЛА - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/pvo-2049153446.html
Силы ПВО за два часа сбили 20 украинских БПЛА
Силы ПВО за два часа сбили 20 украинских БПЛА - РИА Новости, 18.10.2025
Силы ПВО за два часа сбили 20 украинских БПЛА
Средства ПВО с 21:00 мск до 23:00 мск сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над шестью регионами России, сообщило Минобороны... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T23:39:00+03:00
2025-10-18T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_0:280:3002:1969_1920x0_80_0_0_1d95708840205d3c9658c0a7f98ee4e5.jpg
https://ria.ru/20251018/spetsoperatsiya-2049112620.html
россия
курская область
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_305f4ee058feacf9e2ea6f97abb8f7a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Ростовская область
Силы ПВО за два часа сбили 20 украинских БПЛА

ПВО за вечер уничтожила 20 украинских дронов над Россией

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета
Военнослужащие боевого расчета - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие боевого расчета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Средства ПВО с 21:00 мск до 23:00 мск сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над шестью регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Восемнадцатого октября текущего года в период с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Курской области, четыре - над территорией Ростовской области, четыре - над территорией Брянской области, два - над территорией Белгородской области, два - над территорией Волгоградской и один - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.10.2025
Вчера, 17:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала