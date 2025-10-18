https://ria.ru/20251018/pvo-2049153446.html
Силы ПВО за два часа сбили 20 украинских БПЛА
Средства ПВО с 21:00 мск до 23:00 мск сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над шестью регионами России, сообщило Минобороны... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
ростовская область
РИА Новости
Новости
РИА Новости
