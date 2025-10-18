https://ria.ru/20251018/pvo-2049125419.html
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над тремя областями
Средства ПВО в период с 14.00 мск до 18.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Курской и Брянской... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T18:38:00+03:00
2025-10-18T18:38:00+03:00
2025-10-18T18:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
белгородская область
курская область
