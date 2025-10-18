https://ria.ru/20251018/pvo-2049076237.html
Российская ПВО сбила 140 украинских беспилотников за сутки
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 140 украинских БПЛА