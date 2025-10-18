Рейтинг@Mail.ru
Над двумя регионами России сбили пять украинских дронов за два часа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 18.10.2025
Над двумя регионами России сбили пять украинских дронов за два часа
Над двумя регионами России сбили пять украинских дронов за два часа - РИА Новости, 18.10.2025
Над двумя регионами России сбили пять украинских дронов за два часа
Средства ПВО сбили с 8:00 мск до 10:00 мск пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя региона России, сообщило Минобороны РФ в РИА Новости, 18.10.2025
безопасность, россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Над двумя регионами России сбили пять украинских дронов за два часа

Над Курской и Белгородской областями сбили пять дронов ВСУ

Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Средства ПВО сбили с 8:00 мск до 10:00 мск пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя региона России, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Восемнадцатого октября текущего года в период с 8:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
