Над двумя регионами России сбили пять украинских дронов за два часа
Над двумя регионами России сбили пять украинских дронов за два часа - РИА Новости, 18.10.2025
Над двумя регионами России сбили пять украинских дронов за два часа
Средства ПВО сбили с 8:00 мск до 10:00 мск пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя региона России, сообщило Минобороны РФ в РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T10:51:00+03:00
2025-10-18T10:51:00+03:00
2025-10-18T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
белгородская область
курская область
Над двумя регионами России сбили пять украинских дронов за два часа
Над Курской и Белгородской областями сбили пять дронов ВСУ