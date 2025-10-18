https://ria.ru/20251018/pvo-2049042031.html
ПВО за ночь сбила 41 украинский дрон
Вооруженные силы за ночь сбили более сорока дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T07:20:00+03:00
2025-10-18T07:20:00+03:00
2025-10-18T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
брянская область
черное море
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
черное море
калужская область
