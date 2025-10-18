https://ria.ru/20251018/pvo-2049041859.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников над 12 регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
брянская область
россия
черное море
брянская область
2025
Новости
ru-RU
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников над 12 регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сообщении.
Так, 12 БПЛА нейтрализовали в Брянской области, шесть — над Черным морем, по пять — в Калужской области и Башкирии.
Еще три уничтожили в Подмосковье, по два — в Белгородской и Орловской областях и по одному — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.