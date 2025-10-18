Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили несколько десятков украинских беспилотников над 12 регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сообщении.

Так, 12 БПЛА нейтрализовали в Брянской области, шесть — над Черным морем, по пять — в Калужской области и Башкирии.

Еще три уничтожили в Подмосковье, по два — в Белгородской и Орловской областях и по одному — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской.