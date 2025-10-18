https://ria.ru/20251018/pvo-2049041100.html
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник под Тулой
Силы ПВО ночью уничтожили беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2025
тульская область
